Bingöl Karlıova'da karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Kar yağışının etkili olduğu ilçede Ömer Ceylan yönetimindeki 55 PD 999 plakalı otomobil, kar ve tipi dolayısıyla Taşlıçay köyü yolunda kaldı.

Durumun iletilmesi üzerine Özel İdare ekipleri, iki saatlik çalışma sonucunda 5 kişinin bulunduğu araca ulaştı.

Mustafa Sönmez, köyde rahatsızlanan anne ve bebeğini Karlıova Devlet Hastanesine götürdüklerini, tedavinin ardından da köye dönmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Yoğun kar yağışından dolayı yolda mahsur kaldık. İki saat bekledik. Özel İdare ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldık." diye konuştu.

AA - DHA