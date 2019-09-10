BİM 10 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu! BİM'e bugün neler geliyor?
BİM'e bugün neler geliyor? merak ediliyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri, raflarını aktüel ürünlerle dolduruyor. BİM getireceği aktüel ürünler listesini her hafta katalogla birlikte yayınlıyor. BİM 10 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu da yayınlandı. BİM 10 Eylül aktüel ürünler kataloğuna göre, yarın gelecek aktüel ürünler arasında kozmetik ürünler olduğu görülüyor. Ayrıca çocukların beslenme çantasına konulabilecek yiyecekler de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
BİM 10 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. "BİM'e bugün neler geliyor?" sorusu binlerce BİM müşterisi tarafından araştırılıyor. BİM her hafta raflarını uygun ve kaliteli ürünlerle dolduruyor. Özellikle aktüel ürünleri takip eden müşteriler, Salı günü gelmeden, BİM'e hangi ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. BİM 10 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimiz içerisinde yer alıyor. BİM'e yarın gelen aktüel ürünler arasında kozmetik ürünler yer alıyor.
BİM 10 Eylül aktüel ürünler kataloğuna göre, Golden Rose dipliner 11,90 TL, Golden Rose mat likit ruj 9,95 TL, Intense maskare 11,90 TL, pullu oje 5,95 TL, parfümlü kolonya 4,95 TL, dudak koruyucu 6,95 TL, makyaj çantası 8,95 TL, ağız bakım suyu 9,95 TL, saplı diş ipi 7,95 TL, diş macunu+diş fırçarı 12,90 TL'den satılıyor.
Çocukların sevdiği yiyecekler arasında yer alan Fındıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolatalı Drajeli Gofret 2,95 TL, kruvasan 5,95 TL, portakallı jöleli kek 3,95 TL, karamelli waffle 5,95 TL, ayıcık kek 1 TL, yumuşak şeker 1 TL'den satışa sunuluyor.
BİM 10 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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