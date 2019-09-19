BİM'e yarın hangi aktüel ürünler geliyor? BİM 20 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında

BİM 20 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Binlerce müşteri "BİM'e yarın hangi aktüel ürünler geliyor?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını birbirinden çeşitli, uygun ve kaliteli ürünler ile dolduruyor. 7'den 70'e herkese hitap edecek ürünleri aktüel ürünler kapsamında getiren BİM'in yarın hangi ürünleri getirdiği merak ediliyor. BİM 20 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM 20 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğuna göre, yarın elektrikli bisiklet 1.999 TL'den satılacak. Samsung cep telefonu 1.799 TL'den, toz torbasız elektrik süpürgesi 479 TL'den, buharlı ütü 189 TL'den, blender seti 159 TL'den, erkek bakım seti 129 TL'den, saç düzleştiricisi 59,90 TL'den, değirmen baharatlık 11,90 TL'den, salata kurutucusu 15,90 TL'den, 3'lü meşrubat bardağı 8,50 TL'den, pankek tavası 24,90 TL'den satılacak.

BİM 20 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU