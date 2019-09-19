BİM'e yarın hangi aktüel ürünler geliyor? BİM 20 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında
BİM'e yarın hangi aktüel ürünler geliyor? BİM 20 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı binlerce BİM müşterisi tarafından merak ediliyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri, raflarını ucuz ve kaliteli ürünlerle dolduruyor. BİM aktüel ürünlerini yakından takip edenler, ihtiyacı olan bir ürün geldiğinde daha uygun fiyata satın alma imkanını buluyor. BİM marketlere yarın itibari ile gelecek aktüel ürünler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM 20 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğuna göre, elektrikli bisiklet 1.999 TL'den satılacak. BİM'e gelen diğer aktüel ürünlere haberimizden erişim sağlanabiliyor..
BİM 20 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Binlerce müşteri "BİM'e yarın hangi aktüel ürünler geliyor?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını birbirinden çeşitli, uygun ve kaliteli ürünler ile dolduruyor. 7'den 70'e herkese hitap edecek ürünleri aktüel ürünler kapsamında getiren BİM'in yarın hangi ürünleri getirdiği merak ediliyor. BİM 20 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimiz içerisinde yer alıyor.
BİM 20 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğuna göre, yarın elektrikli bisiklet 1.999 TL'den satılacak. Samsung cep telefonu 1.799 TL'den, toz torbasız elektrik süpürgesi 479 TL'den, buharlı ütü 189 TL'den, blender seti 159 TL'den, erkek bakım seti 129 TL'den, saç düzleştiricisi 59,90 TL'den, değirmen baharatlık 11,90 TL'den, salata kurutucusu 15,90 TL'den, 3'lü meşrubat bardağı 8,50 TL'den, pankek tavası 24,90 TL'den satılacak.
BİM 20 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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