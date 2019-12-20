BİM'e bugün neler geliyor? 20 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı? merak ediliyor. BİM müşterileri, aktüel ürünleri yakından takip ediyor. BİM her hafta Cuma günü birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruluyor.Hızlıca tükenen aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek, markete gelen ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 20 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E BUGÜN NELER GELİYOR?

20 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, Kumtel Cam Ankastre Seti 1099 TL'den, ekpress Türk kahve makinesi 219 TL'den, Tefal tava 49,90 TL'den, temperli oval et tabağı 9,95 TL'den, 7 parça su takımı 26,90 TL'den, ABS orta boy valiz 99 TL'den, ABS küçük boy valiz 89 TL'den, ABS büyük boy valiz 115 TL'den, otomatik şemsiye 29,90 TL'den, peluşlu kulaklık çocuk 10,90 TL'den satılıyor.

20 ARALIK 2019 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU