13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e bugün neler geldi?

BİM'e bugün neler geliyor? 13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtı binlerce BİM müşterisi tarafından merak ediliyor. BİM her hafta olduğu gibi bugün de birbirinden çeşitli ürünlerle raflarını dolduruyor. Aktüel ürünler gününde BİM'e neler geleceği yoğun olarak araştırılıyor. İhtiyaç sahipleri aktüel ürünleri takip ederek, kaliteli ürünleri uygun fiyata satın alabiliyor.13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu kapsamında bugün itibari ile hangi ürünlerin satışa sunulacağı haberimizde yer alıyor.

13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, Keysmart buzdolabı 1.549 TL'den, Huawei Y5 cep telefonu 879 TL'den, Dect telefon 109 TL'den, aspiratör 109 TL'den, Mugli filtre kahve makinesi 99 TL'den satılıyor. Aktüel ürünler kapsamında mutfak eşyası da getiren BİM'de bugün 2'li tencere seti 99 TL'den, 6'lı cam kase 9,95 TL'den, tekli cam tabak 5,95 TL'den, granit efeltli sahan 14,90 TL'den, bölmeli organizer 5,95 TL'den satılıyor.

Çocukları da unutmayan BİM'de oyuncaklı oyun minderi 39,90 TL'den, pır pır uçak 14,90 TL'den, lisanslı top 8,50 TL'den satılıyor.

13 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU