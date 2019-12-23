BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğu haberimizde

BİM her hafta Cuma günü birbirinden farklı aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM müşterileri aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor. BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğun göre, Fakir şarjlı el süpürgesi 179 TL'den, ışıklı cam kettle 79,90 TL'den, karaoke mikrofon 59,90 TL'den, Fakir saç düzleştirici 59,90 TL'den satılıyor. BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

Fakir şarjlı el süpürgesi 179 TL'den, ışıklı cam kettle 79,90 TL'den, karaoke mikrofon 59,90 TL'den, Fakir saç düzleştirici 59,90 TL'den, ev botu kadın 26,90 TL'den, ayak masaj aleti 99,90 TL'den, duvar tipi ısıtıcı 89,90 TL'den satılıyor. BİM 27 Aralık aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..

BİM 27 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU