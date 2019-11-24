BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 26 Kasım aktüel ürünler kataloğu sizlerle

BİM 26 Kasım aktüel ürünler kataloğu yoğun olarak araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM müşterileri bu hafta hangi aktüel ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulacağını arama motorlarında araştırıyor. BİM bu hafta 26 Kasım Salı günü raflarında temizlik ürünlerine yer veriyor. BİM 26 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

BİM, 8'li mikrofiber temizlik bezini 19,95 TL'den, 10'lu bulaşık süngerini 3,95 TL'den, Yumoş konsantre yumuşatıcıyı 18,95 TL'den, Mutfak-Banyo Sprey 9,95 TL'den, Diva katı sabun 3,75 TL'den, duş jeli 8,95 TL'den satıyor.

BİM 26 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU