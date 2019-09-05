BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu! BİM'e bu hafta neler geliyor?

BİM'e bu hafta neler geliyor? merak ediliyor. BİM müşterileri yarın itibari ile markete gelecek aktüel ürünleri araştırıyor. Bu kapsamda BİM her hafta gelecek aktüel ürünleri yayınladığı katalog ile duyuruyor. BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu da yayınlandı. BİM'e bu hafta neler geliyor? sorusu da bu katalog ile yanıtını bulmuş oldu. 6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, bu hafta HP Notebook 1.799 TL'den satışa sunulacak. HP kulakluk 69 TL'den, HP laptop çanta 69 TL'den satılacak. HP wii-fi yazıcı deskjet 179 TL'den, HP kablosuz fare ise 49,90 TL'den alıcılarını bekleyecek.

Ev ihtiyaçlarını da unutmayan BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğuna mikrodalga fırını 299 TL'den, cam ankastre seti 1.099 TL'den, turbo fırını 199 TL'den, tost makinesini 179 TL'den ekledi. BİM'de bu hafta çay makinesi de 149 TL'den satışa sunulacak.

BİM, her hafta çocuklara yönelik ürünler de getiriyor. Bu kapsamda bu hafta çocuklat için lisanslı oyuncak kutusu 21,90 TL'den, çocuk kol saati 9,95 TL'den, kopartmalı boyama kitabı 4,95 TL'den, taç-toka 2,45 TL'den satılacak.

BİM 6 EYLÜL 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU