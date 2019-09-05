  • Bist 100
    100476
  • Dolar
    5,6907
  • Euro
    6,2974
  • Altın
    276,7800
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan İBB’ye yanıt: Üretilen yanlış algı, milletimizin menfaatine hizmet etmemektedir Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan İBB’ye yanıt: Üretilen yanlış algı, milletimizin menfaatine hizmet etmemektedir
Milli takım son 3 turnuvanın gerisinde kaldı Milli takım son 3 turnuvanın gerisinde kaldı
ABD'den Japonya'ya 53 sayı fark ABD'den Japonya'ya 53 sayı fark
Rum liderden komik doğalgaz önerisi: Türkiye, Rumların münhasır ekonomik bölgesini tanısın Rum liderden komik doğalgaz önerisi: Türkiye, Rumların münhasır ekonomik bölgesini tanısın
Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araçları, "Yenikapı'daki İBB araçları" diye yayınladılar Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araçları, "Yenikapı'daki İBB araçları" diye yayınladılar
Galatasaray Andone'yi rekortmen yaptı Galatasaray Andone'yi rekortmen yaptı
Adnan Polat: 'Mustafa Cengiz tam gaz devam etmeli' Adnan Polat: 'Mustafa Cengiz tam gaz devam etmeli'
Manisa'da 26 yaşındaki kadın evinde öldürüldü! Manisa'da 26 yaşındaki kadın evinde öldürüldü!
Slimani Monaco taraftarının sevgilisi oldu Slimani Monaco taraftarının sevgilisi oldu
Beşiktaş'tan Abdoulay Diaby eleştirilere yanıt Beşiktaş'tan Abdoulay Diaby eleştirilere yanıt
Ekrem İmamoğlu hızını alamadı! Makam aracı diye İBB'nin bisikletlerini de Yenikapı'ya getirdi Ekrem İmamoğlu hızını alamadı! Makam aracı diye İBB'nin bisikletlerini de Yenikapı'ya getirdi
BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu! BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu! BİM'e bu hafta neler geliyor?
Şarkıcı Gülden Mutlu, takipçisinin ahlaksız yorumu ifşa etti Şarkıcı Gülden Mutlu, takipçisinin ahlaksız yorumu ifşa etti
Reuters duyurdu: Erdoğan Volkswagen CEO'su ile görüştü, fabrika Manisa'da kurulacak Reuters duyurdu: Erdoğan Volkswagen CEO'su ile görüştü, fabrika Manisa'da kurulacak
Kadın dizisinin Arif'i Feyyaz Duman ile Zozan Şimşek evlendi Kadın dizisinin Arif'i Feyyaz Duman ile Zozan Şimşek evlendi
Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki Fransa'da lüks hayat yaşıyor Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki Fransa'da lüks hayat yaşıyor
80 yaşındaki caretta carettaya çekiçli işkence 80 yaşındaki caretta carettaya çekiçli işkence
Beşiktaş'ın transferini Diagne bozdu Beşiktaş'ın transferini Diagne bozdu
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi yakalandı! FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi yakalandı!
Hafize'nin babasından yürek yakan sözler: Gün gelir o yılan onları da sokabilir Hafize'nin babasından yürek yakan sözler: Gün gelir o yılan onları da sokabilir
MasterChef Ekin Eylem Ulaş kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında, nereli? MasterChef Ekin Eylem Ulaş kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında, nereli?
Galatasaraylı taraftarlar Hollanda basınını hayran bıraktı Galatasaraylı taraftarlar Hollanda basınını hayran bıraktı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek artıyor! Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek artıyor!
Putin: Ukrayna esir değişimi görüşmeleri neredeyse tamamlandı, takas çok sayıda insanı kapsayabilecek Putin: Ukrayna esir değişimi görüşmeleri neredeyse tamamlandı, takas çok sayıda insanı kapsayabilecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Eylül 2019 Perşembe 17:06:10 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:08:01

BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu! BİM'e bu hafta neler geliyor?

BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM'in aktüel ürünleri müşterileri tarafından yakından takip ediliyor. 7'den 70'e herkese hitap edebilecek ürünleri ile raflarını dolduran BİM yine bu hafta birbirinden uygun ve kaliteli ürünleri getiriyor. BİM aktüel ürünlerinin sıkı takipçisi olan kimseler "BİM'e bu hafta neler geliyor?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu..

BİM'e bu hafta neler geliyor? merak ediliyor. BİM müşterileri yarın itibari ile markete gelecek aktüel ürünleri araştırıyor. Bu kapsamda BİM her hafta gelecek aktüel ürünleri yayınladığı katalog ile duyuruyor. BİM 6 Eylül 2019 aktüel ürünler kataloğu da yayınlandı. BİM'e bu hafta neler geliyor? sorusu da bu katalog ile yanıtını bulmuş oldu. 6 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, bu hafta HP Notebook 1.799 TL'den satışa sunulacak. HP kulakluk 69 TL'den, HP laptop çanta 69 TL'den satılacak. HP wii-fi yazıcı deskjet 179 TL'den, HP kablosuz fare ise 49,90 TL'den alıcılarını bekleyecek.

Ev ihtiyaçlarını da unutmayan BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğuna mikrodalga fırını 299 TL'den, cam ankastre seti 1.099 TL'den, turbo fırını 199 TL'den, tost makinesini 179 TL'den ekledi. BİM'de bu hafta çay makinesi de 149 TL'den satışa sunulacak.

BİM, her hafta çocuklara yönelik ürünler de getiriyor. Bu kapsamda bu hafta çocuklat için lisanslı oyuncak kutusu 21,90 TL'den, çocuk kol saati 9,95 TL'den, kopartmalı boyama kitabı 4,95 TL'den, taç-toka 2,45 TL'den satılacak.

BİM 6 EYLÜL 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ