BİM 16 Temmuz aktüel ürünler neler? BİM'e yarın neler gelecek?
BİM 16 Temmuz aktüel ürünler neler? BİM'e yarın neler gelecek? sorularının yanıtları tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Herhafta salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta yine birbirinden avantajlı ürünler satışa sunuluyor. BİM'de 16 Temmuz Salı'dan itibaren; Antep Fıstığı Simbat 400 gram 34,90 TL'den, Fındık İçi Simbat 500 gram 29,90 TL'den, Kabuklu Ceviz Simbat 1000 gram 22,50 TL'den, Çiğ Badem 150 gram 11,50 TL'den ve Çiğ Karışım 150 gram 7,95 TL'den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizin detaylarında yer alıyor...
BİM 16 Temmuz aktüel ürünler neler? BİM'e yarın neler gelecek? soruları tüm BİM müşterileri tarafından güncel olarak takip ediliyor. Salı ve cuma günleri raflarda yerini alan aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta yine birbirinden avantajlı ürünler satışa çıkarılıyor. BİM'de bu hafta; Antep Fıstığı Simbat 400 gram 34,90 TL'den, Fındık İçi Simbat 500 gram 29,90 TL'den, Kabuklu Ceviz Simbat 1000 gram 22,50 TL'den, Çiğ Badem 150 gram 11,50 TL'den ve Çiğ Karışım 150 gram 7,95 TL'den satılacak.
BİM 16 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?
BİM'de bu hafta; Antep Fıstığı Simbat 400 gram 34,90 TL'den, Fındık İçi Simbat 500 gram 29,90 TL'den, Kabuklu Ceviz Simbat 1000 gram 22,50 TL'den, Çiğ Badem 150 gram 11,50 TL'den ve Çiğ Karışım 150 gram 7,95 TL'den satılacak.
BİM'E YARIN NELER GELECEK?
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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