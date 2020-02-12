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12 Şubat 2020 Çarşamba 11:36:48 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 12:02:16

Bilim heyeti, Selimiye Camisi'nin büyük depreme dayanıklı olduğunu belirledi

Selimiye Camisi'nin büyük depremlere dayanıklı olduğu bilim heyeti raporuyla tescillendi. Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, "Selimiye Camisi'nin statik konusunda herhangi bir sıkıntısı olmadığı tespit edildi. Bu tespit, mimar olmasının yanında Mimar Sinan'ın dahi bir mühendis, ciddi bir statik uzmanı olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Selimiye Camisi'nin restorasyon, rölöve, restitüsyon projelerini temin ettiklerini ve bu projelerin Bölge Koruma Kurulunca da onaylandığını hatırlattı.

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın göz bebeği bir şaheser olduğunu ifade eden Güneren, şunları söyledi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak restorasyon öncesi projesi elimizde olmasına rağmen bir bilim heyeti oluşturmaya karar verdik. Bilim heyetini kurmamızın en önemli sebebi, restorasyonda nerede, ne kadar, neye ihtiyaç olduğunu tespit etmek amaçlıydı. Bu kapsamda statik konusunda uzman olan akademisyen üyemiz, özellikle Selimiye'nin statik durumunu ölçmek istedi. 2018 yılında yaptığımız modelleme çalışmasıyla son derece güzel veriler elde ettik. Bu verilere göre Selimiye Camisi'nin statik konusunda herhangi bir sıkıntısı olmadığı tespit edildi. Bu içimizi rahatlattı, bu tespit mimar olmasının yanında Mimar Sinan'ın dahi bir mühendis ciddi bir statik uzmanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Modelleme çalışması ve jeoradar temel araştırmalarında temellerin, ana taşıyıcıların ve fil ayaklarının sağlam olduğunu da gördük."

Bölge Müdürü Güneren, modelleme çalışması kapsamında 500 yıl ve 2500 yılda bir gerçekleşme olasılığı bulanan büyük depremlere caminin nasıl tepki vereceğinin de çalışıldığını kaydetti. Selimiye Camisi'nin büyük depremlere dayanıklı bir yapı olduğuna vurgu yapan Güneren, "Elimizdeki veriler 500 yılda bir gerçekleşmesi olası büyük depremlere karşı dahi Selimiye'nin statik açıdan ayakta olacağını gösterir nitelikte. Caminin en zayıf halkası olarak nitelenebilecek kısımları minareler ancak minarelerin dahi sağlam olduğu bilimsel raporlarla kanıtlanmış oldu." dedi.

Caminin restorasyonuna bu yıl başlanması planlanıyor.

AA

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