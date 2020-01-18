Özel anaokulundan kötü muamele barındıran o fotoğraf için kurgu iddiası!

Bilecik'te, öğrencilere kötü muamele yapıldığı öne sürülen özel anaokulunun avukatları, suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için çalıştıklarını belirtti.

Gökdemir, suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için çalıştıklarını dile getirerek, "Fail veya faillerin bir an önce adalet karşısına çıkarılarak en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu anaokulu, bakanlığın yetkilendirdiği kamu görevlilerince düzenli olarak denetlenmektedir." dedi.

Söz konusu fotoğrafın incelendiğini ve birtakım çıkarımların yapıldığını anlatan Gökdemir, şunları kaydetti:

"Kareyi fotoğrafçı ve psikologlara incelettiğimizde, diğer çocuklarımızın tepkileri, duruşları, devrildiği söylenen sandalyenin konumu gibi durumların fotoğrafın kurgu olabileceği şüphesini uyandırdığını beyan etmişlerdir. Fotoğrafı çeken kişinin kimlik bilgileri talep edilmesine rağmen tarafımıza ya da savcılığa bildirilmemesi, fotoğrafın, çekimden 2 ay gibi uzun bir süre geçip sömestir tatili haftasında servis edilirken bu işin sorumlularının bulunması ve cezalandırılması değil de doğrudan anaokulunun kapattırılmasına yönelik beyanlarda bulunulması gibi birçok şüpheli durumu, kamuoyu ve adli makamların takdirlerine sunuyoruz."

Gökdemir, bu menfur olaya sebep olan, göz yuman veya sorumluları adli makamlara bildirmeyen herkesin yargılanması ve en ağır şekilde cezalandırılması için her türlü hukuki yolları kullanacaklarını sözlerine ekledi.

Zeki Arıtürk de eğitimin ve çocukların etkilenmemesi için açıklamaya bugün yapmayı tercih ettiklerini söyledi.

Olayın kurgusallığının uzmanlar tarafından belirlendiğini aktararak, "Masum yavrularımızın üzerinden birtakım güç devşirmeye kalkanlar, bu konularla alakalı farklı mecralara yönelenlerle ilgili kısımlarda hukuki işlemlerimizi adalet önünde yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu iş tasvip edilecek bir iş değil ancak olayın kurgusal olarak yapıldığı, uzmanlar tarafından da belirtilmektedir. Yalan beyanlarda bulunanlardan, iftira atanlardan adalet önünde özellikle hesap soracağımız belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Olay

Bilecik Valiliğince 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında kentteki özel bir anaokulunda öğrencilere kötü muamele edildiğine dair haberlerin yer aldığı, 7 Ocak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran veli Oktay Tarakçı'nın, konuşma bozukluğu olan ikiz çocuklarına kötü muamelede bulunulduğunu beyan ettiği bildirilmişti.

Konunun savcılığa intikal ettirildiği belirtilen açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere müfettişlerin görevlendirildiği kaydedilmişti.

(AA)