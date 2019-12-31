Bilecikliler kimlik yenilemek için bugünü son sanıp nüfus müdürlüklerine koştu

Kimliklerini henüz yenilemeyenler için son başvuru tarihinin 2023'ün sonu, ehliyet için de 2020'nin sonu olduğundan haberi olmayan vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerine koştu. Bilecik'in Pazaryeri İlçe Nüfus Müdürlüğüne sürenin uzadığından habersiz vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, sürenin 2023 yılına uzamasını öğrenmelerine rağmen işlemlerini yaptırdılar. Vatandaşlar "Nasıl olsa gedik kimliklerimizi değiştirelim" derken, kuyruğa aldırış etmediler.

İHA