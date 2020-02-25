Bidonlara doldururken yakalandı! 73 bin lira ceza yedi

Beyşehir ilçesi Yeşildağ Mahallesi İskele mevkisinde sazlık alanda ticari amaçlı yasa dışı sülük avlayan D.A. (32) avladığı beş bin adet sülük ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Milli Parklar Şefliği tarafından el konulan sülükler doğaya bırakılırken şahsa 73 bin 747 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

(İHA)