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29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:35:16 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:00:58

Bıçaklanıp, yakılarak öldürülen Ayşegül'ün katil zanlısına istenen ceza belli oldu

Bursa'da 10 yıl önce ormanlık alanda 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakılmış cesedi bulunan Ayşegül Kapusuzoğlu'nun (29) katil zanlısının daha önce kendi babası ve arkadaşını da öldüren Bülent Çiftçioğlu'nun (48) çıkması ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftçioğlu hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Çiftçioğlu, önümüzdeki günlerde Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda 16 Mart 2009 tarihinde meydana geldi. Hurda toplamak için baraj göletinin bulunduğu bölgeye giden M.K., yakılmış halde kadın cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin

Ayşegül Kapusuzoğlu'na ait olduğunu belirledi. Yapılan otopsi sonucunda Kapusuzoğlu'nun 16 bıçak darbesiyle öldürüldükten sonra cesedinin ateşe verildiği ortaya çıktı.

YILLARCA FAİLİ MEÇHUL KALDI

Yıllarca 'faili meçhul' kalan cinayet dosyası geçen mart ayında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden açıldı. Adli Tıp Kurumu raporlarını inceleyen polisler, cesette bulunan 2 erkeğe ait doku örneklerini, polis kriminal laboratuvarına gönderdi. Burada yapılan incelemede, doku örneklerinden birinin Bülent Çiftçioğlu'na ait olduğu tespit edildi.

DNA eşleşmesinden yola çıkan polis, şüphelinin 10 yıl önceki telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Araştırmada, Çiftcioğlu'nun cinayet tarihinden önce Ayşegül Kapusuzoğlu ile görüştüğü belirlendi.

BABASINI VE ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet bürosu polisleri, katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, Bülent Çiftçioğlu'nun 1990 yılında öz babasını av tüfeğiyle öldürmekten cezaevine girdiğini, tahliye olduktan sonra da 2012 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşı Hasan Kıyar'ı 28 yerinden bıçaklayarak, öldürdüğünü tespit etti. Zanlının bu cinayetten ömür boyu hapis cezası aldığı ve Zonguldak'ta cezaevinde olduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı ile iletişime geçildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Çiftçioğlu, Zonguldak'taki cezaevinden Bursa Adliyesi'ne getirildi. Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, “Kimseyi öldürmedim” diyerek, suçlamayı kabul etmedi.

'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak Bülent Çiftçioğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Bülent Çiftçioğlu hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Bülent Çiftçioğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

(DHA)

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