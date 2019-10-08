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08 Ekim 2019 Salı 13:36:06 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 13:53:43

Beyran yiyen bağımlısı oluyor! Tam 13 saate pişen meşhur kahvaltı

Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', kış aylarında vatandaşların sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran özellikle sabah erken saatlerde tüketiliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan 'beyran', kışın soğuk algınlığı yaşayanlar için de yardımcı niteliğinde. Hazırlanışı saatler süren beyran özellikle sabah erken saatlerinde tüketiliyor. İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran, kış aylarında vatandaşların sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kentte hemen her lokanta ve restoranın menüsünde yer alan beyranı hazırlamak yaklaşık 13 saat sürüyor.

13 SAATTE HAZIRLANIYOR

Beyran ustası Uğur Dertli, her gün yüzlerce kişinin beyran yemek için lokantaya geldiğini ifade ederek şunları söyledi: Bu adeta doğal antibiyotik. Sağlık için çok yararlı. Soğuk algınlığı, eklem ağrısı gibi hastalıklara iyi geliyor. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun. Beyran etini 9 saat pişiriyoruz, yaklaşık 4 saat de kemik suyu ile özdeşleşmesi için kaynatıyoruz toplam 13 saat gibi sürüyor. 5 dakika gibi kısa sürede müşteriye ulaşıyor. Özellikle şehir dışından gelip beyran yiyenler giderken buradan paket yaptırmak istiyor, bu lezzeti başka yerde bulamıyorlar. Bunun için de et suyu, tuz, soğan, limon atıyoruz ve köpüğünü alıp pişiriyoruz. Sabah 5'te servise başlıyoruz o saatte buraya gelip beyran istiyorlar. Şehir dışından gelenler de çok fazla. Hafta sonları özellikle İzmir, İstanbul, Ankara gibi şehirlerden beyran yemek için Gaziantep'e geliyorlar."

Sabahın erken saatlerinde beyan yemeye gelenler ise beyranın tadını çok beğendiklerini ve özellikle kış döneminde yoğun olarak tükettiklerini söyledi.

DHA

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