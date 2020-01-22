Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 2 yaralı

Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen bir otomobilden, Z. B.'nin kullandığı 34 BRS 13 plakalı otomobile ateş açıldı. Z.B'nin de karşılık vermesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada Z.B. ile birlikte ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Çatışmada bazı araçlara da mermi isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme ve delil çalışması yapan polis, çatışmanın ardından kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA