  • Bist 100
    99838.3
  • Dolar
    5,7302
  • Euro
    6,3606
  • Altın
    274,9050
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Vergi cezasına indirim Vergi cezasına indirim
Paycell'de dijital kimlik dönemi Paycell'de dijital kimlik dönemi
51 bin işçi aranıyor 51 bin işçi aranıyor
40 milyon kere maşallah 40 milyon kere maşallah
"Amacımız kâr değil" "Amacımız kâr değil"
İngiltere Başbakanı Johnson: Brexit'in bir daha ertelenmemesini isteyeceğim İngiltere Başbakanı Johnson: Brexit'in bir daha ertelenmemesini isteyeceğim
Aralıkta vitrinde, 2022'de yollarda Aralıkta vitrinde, 2022'de yollarda
On Numara oyununun 899. hafta çekiliş sonuçları açıklandı On Numara oyununun 899. hafta çekiliş sonuçları açıklandı
Mutfaktaki tabloya 24 milyon euro Mutfaktaki tabloya 24 milyon euro
En pahalı unutkanlık En pahalı unutkanlık
108 megapiksel kameralı telefon 108 megapiksel kameralı telefon
Supernatural'in yıldızı tutuklandı Supernatural'in yıldızı tutuklandı
Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video
Barış Pınarı şehitlerine veda Barış Pınarı şehitlerine veda
Beylikdüzü'nde restorana silahlı saldırı Beylikdüzü'nde restorana silahlı saldırı
PKK saldırıyor, Avrupa seyrediyor PKK saldırıyor, Avrupa seyrediyor
Başkan Erdoğan: Vakit dolunca harekata kaldığı yerden devam edeceğiz Başkan Erdoğan: Vakit dolunca harekata kaldığı yerden devam edeceğiz
Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video
Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı
'PKK/YPG/PYD'yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici ilişki ağları ortaya çıkmıştır' 'PKK/YPG/PYD'yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici ilişki ağları ortaya çıkmıştır'
Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
Trump'tan bir Bağdadi operasyonu açıklaması daha: Videolarını yayımlamayı düşünüyoruz Trump'tan bir Bağdadi operasyonu açıklaması daha: Videolarını yayımlamayı düşünüyoruz
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi
DARPA, yapay zeka tabanlı it dalaşı teknolojisini test ediyor DARPA, yapay zeka tabanlı it dalaşı teknolojisini test ediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ekim 2019 Pazartesi 21:36:11 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 21:36:54

Beylikdüzü'nde restorana silahlı saldırı

Beylikdüzü'nde motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, restorana silahlı saldırıda bulundu.

Beylikdüzü'nde motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, restorana silahlı saldırıda bulundu. İçerideki bir kişinin yaralandığı saldırının ardından şüpheliler kaçtı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, silahla restorana doğru ateş etmeye başladı. Edilen ateş sonucu içerideki bir kişi kolundan yaralandı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ