Beykoz'da orman yangını

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının, ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıktığı öğrenildi. Yangın nedeniyle çevreye dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevlere helikopterle havadan da müdahale edildi. Yangın, müdahale sonucu kontrol altına alındı.

GÖRGÜ TANIKLARI: ORMAN YAKILMIŞ OLABİLİR

Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.

(DHA)