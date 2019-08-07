Beykoz'da denizde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'un cansız bedeni bulundu
Beykoz'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'un cansız bedeni bulundu
Dün serinlemek için Çubuklu sahilinden girdiği denizde, bir süre sonra gözden kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'un cansız bedeni bulundu.
Umutla haber bekleyen Mustafa'nın ailesi ise acı haberle yıkıldı.
Akıntıya kapılarak kaybolmuştu
Çubuklu sahilinden dün denize giren 15 yaşındaki Caner Şanlı ile Mustafa Özyurt'un boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gören vatandaşlar, denize atlayarak, Caner Şanlı'yı kurtarmıştı.
Gözden kaybolan Özyurt'u bulmak için Deniz polisi, Sahil Güvenlik ekipleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı arama çalışmalarına, akşam saatlerinde ara verilmişti.
(AA)
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