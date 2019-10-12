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12 Ekim 2019 Cumartesi 10:27:02 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:29:08

Beykoz'da darp edilen sağlık personeli dehşet anlarını anlattı

Beykoz’da bir aile sağlık merkezine gelen A.M.S., sağlık personeli ile yaşlı hastaya yumruklarla saldırmış, ortalığı birbirine katmıştı. Darp mağduru olan sağlık personeli Sümeyra Akdemir o dehşet anlarını anla

Beykoz Çavuşbaşı'nda bulunan bir aile sağlık merkezine gelen A.M.S., aile sağlık merkezine getirmediği çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. Görevli sağlık personeli, şahsa aile hekiminin başka aile sağlık merkezinde olması sebebiyle ilaç yazdırılamayacağını söyledi. Bunu üzerine şahıs karşısındaki sağlık personeline yumruklarla saldırdı. O sırada şahıs, kendisini engellemeye çalışan hasta Yaşar Türkyılmaz'ı (65) yumruklayarak yere düşürdü. Yere düşen yaşlı adama defalarca yumruklarla saldırdı.

Saldırı anlarını anlatan sağlık personeli Sümeyra Akdemir; “ Hasta aile hekimliğimize geldi oğluna ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Bir doktorla görüşmek istediğini söyledi yukarı çıktı ben de o esnada Huriye Hanıma astım hastası oğluna ilaç yazdırmak istiyor yardımcı olabilir miyiz dedim. Huriye Hanım da çocuğun kaydını açmamı söyledi. Yanıma geldiğinde oğlunun kimlik numarasını vermesini söyledim. Kimlik numarasını girdiğimde oğlunun kaydının Çekmeköy'de olduğunu bu şekilde işlem yapılamayacağını, kaydının buraya alınması gerektiğini söyledim. O esnada ‘bana yazın benim üstümden ilacı bana yazın' dedi.

Daha sonra küfür ederek dışarı çıktı. 2 dakika geçti ya da geçmedi içeri gelip daha ağır küfür edip bana yumruk attı. Ben yumruktan sonra yere düştüm. O esnada ilaç yazdırmak isteyen hasta vardı, beni korumak için bankoyu benim önüme itti. Amca beni koruduğu için amcaya da yumruk atıp darp etti amcanın üst dudağı patlayıp 2 dikiş atıldı. Gözümde, göğsümde ve bacağımda morarmalar var. Şikayetçi oldum, yaşlı amca da şikayetçi olacağın belirtti” dedi. Daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

(İHA)

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