21 Kasım 2019 Perşembe 17:44:05 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 17:45:32
Beşiktaş'ta öğretmene saldıran kadın tutuklandı
Beşiktaş'ta öğretmene saldıran kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Beşiktaş'ta öğretmene saldıran kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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