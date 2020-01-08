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08 Ocak 2020 Çarşamba 11:02:13 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:03:43

Besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi

Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ve Muş'un yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan besiciler, hayvanlarını doyurabilmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin sert geçtiği 1500 rakımlı yerleşim yeri Ovacık'ta, aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ilçede besiciler, hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için soğuk hava, tipi ve kar yağışıyla mücadele ediyor.

Merkez Kandolar ve Pulur Mahallesi ile çevre köylerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan aileler, güne erken saatlerde başlayarak ahırların yolunu tutuyor.

Karla kaplı ahırların çatılarında ve çevresinde biriken karları temizleyen besici aileler, daha sonra yaz aylarında istifledikleri otları, yorucu bir çalışmayla beyaz örtünün altından çıkarıp hayvanlarına yediriyor. 

Zorlu koşullarda çalışan besiciler, bir yandan da kovalarla çeşmelerden su taşıdıkları hayvanlarının yaşam alanlarını da temizliyor.

"Zor oluyor ama mecburuz"

Besici Umut Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının işlerini zorlaştırdığını söyledi. Besiciliğin meşakkatli bir iş olduğunu belirten Yarar şöyle konuştu:

"Ovacık'ta kış şartları çok ağır geçiyor. Bir haftadır da aralıklarla kar etkili oluyor. Kısa süre sonra hayvanlarımız doğum yapmaya başlayacak, oğlaklar dünyaya gelecek. Kar yağışı yoğun olduğu için de bizler ahırlara gelip gitmekte zorluk yaşıyoruz. Ahırlar evlerimize 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Karlar içinde ahıra yürüyüp hayvanları yemliyoruz. Hayvanlar bizim geçim kaynağımız ve sürekli onlarla ilgilenmek zorundayız."

Besicilerden Gülseren Yarar da ailesinin geçimini hayvancılıkla sağladığını vurgularken, "Kışın işlerimiz çok zorlaşıyor. Hem kar kürüyoruz hem de hayvanların bakımını yapıyoruz. Ovacık'a kar çok yağıyor. Karlar altından ot, saman çıkarıp hayvanlarımıza yedirmeye çalışıyoruz, zor oluyor ama mecburuz." diye konuştu. 

Hayvanlarını sırtlarında taşıdıkları otlarla besliyor

Muş'un yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan besiciler, hayvanlarını beslemek amacıyla ot ve samanları ahırlara sırtlarında taşıyor.

Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyündeki besiciler, dondurucu soğuğa rağmen hayvanlarının bakımını aksatmamak için yoğun çaba harcıyor.

Yazın 5 ay boyunca hayvanlarını yaylalarda otlatan besiciler, kışın da karla kaplı köylerde sabahın ilk ışıklarıyla hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

Besiciler, ahırlara 500 metre uzaktan taşıdıkları ot ve samanı, ayaklarına taktıkları hediklerle ezdikleri karın üzerine sererek hayvanların karnını doyurmalarını sağlıyor. 

Besicilerden Yusuf Omar, yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde kalkarak hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Günde 2 kez hayvanlara yem verdiğini belirten Omar, "Kar yağdığında çok zorluk çekiyoruz. Çocukların hepsi İstanbul'a gitti. 63 yaşındayım bütün zorluğu ben çekiyorum. 80 küçükbaş hayvanım var. Karın üzerinde hayvanlara saman veriyoruz. Geçen yıl 6 ay kar altında kaldık, 2,5 metre kar yağdı." dedi. 

(AA)

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