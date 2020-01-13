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13 Ocak 2020 Pazartesi 12:59:12 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 12:59:52

Besici ressam sergi açmak istiyor

Ardahan'da besicilik yapan Öztürk Nuh, hayvanlarının bakımından arta kalan zamanlarında yaptığı tarihi, eski eser ve hayvan resimleri ile sergi açmayı planlıyor.

Ardahan'da besici Öztürk Nuh, işinden arta kalan zamanları tarihi, eski eser ve hayvan resimleri yaparak değerlendiriyor. çevresindeki gençlere örnek oluyor.

Çağlayık köyünde büyükbaş hayvan besleyerek geçimini sağlayan 35 yaşındaki Öztürk Nuh, baba mesleğini sürdürürken bir yandan da meraklı olduğu resimde çalışmalarını sürdürdü.

Özellikle kışın hayvanlarını meraya çıkartmadığı için bolca vakti olan Nuh, sabah ve akşam hayvanlarını besledikten sonra geçtiği köy evindeki odasında resim yapıyor.

Gün içinde odasındaki kuzine sobanın yanına koyduğu tuvale aktardığı resimler ile sergi açmayı planlayan Nuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim ilgisinin ilkokul yıllarında başladığını söyledi.

"Yaptığım çalışmalar ile başta gençler olmak üzere çevreme örnek olmak istedim. Gençlerimiz yeteneklerini değerlendireceklerine sosyal medyada başka işlerle uğraşıyor. Aslında herkesin bir yeteneği var, yeter ki kullanmak ve değerlendirmek istesinler." diyen Nuh, kendi yeteneğinin de resim yapmak olduğunu, bunu yeniden canlandırmak, keşfetmek istediğini ve başardığını aktardı. 

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