Berhan Tamalan'ın bıçaklanmasıyla ilgili başsavcılık yakalama kararı çıkardı

Bakırköy'de aynı zamanda profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan başka bir lisenin öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

Hastanede tedavisi süren gencin hayatı tehlikesi sürerken, şüpheli lise öğrencisi genç ise çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gelen tepkiler sonrasında B.Ç hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

(Bıçaklı saldırıda yaralanan Berhan Tamalan)