Benim Tatlı Yalanım final mi yapıyor? Benim Tatlı Yalanım finali izleme linki

Star Tv'nin sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım ekranlara veda ediyor. Benim Tatlı Yalanım final mi yapıyor? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Benim Tatlı Yalanım final bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Yeni yıl yaklaşıyorken Suna ve Nejat en güzel yılbaşı hediyelerini almıştır bile; Suna hamiledir. Nejat bebek müjdesiyle çok mutludur ve bu haberi herkese söylemek için sabırsızlanmaktadır. Suna, öncelikle Kayra’yı kardeşi olacağına hazırlamaları gerektiğini düşündüğünden acele etmemeleri gerektiğini söyler. Suna’nın hamile olduğunu bir süre için kendilerine saklayacaklardır. Benim Tatlı Yalanım final bölümü ile ilgili diğer detaylar haberimizde..

BENİM TATLI YALANIM FİNAL ÖZETİ

Yeni yıl yaklaşıyorken Suna ve Nejat en güzel yılbaşı hediyelerini almıştır bile; Suna hamiledir. Nejat bebek müjdesiyle çok mutludur ve bu haberi herkese söylemek için sabırsızlanmaktadır. Suna, öncelikle Kayra’yı kardeşi olacağına hazırlamaları gerektiğini düşündüğünden acele etmemeleri gerektiğini söyler. Suna’nın hamile olduğunu bir süre için kendilerine saklayacaklardır. Bu sırada Suna, ailecek kutlayacakları ilk yılbaşlarında her şeyin mükemmel gitmesini ister. Herkesin bir görevi vardır. Ancak hormonların ele geçirdiği Suna’yla başa çıkmak kimse için kolay olmayacaktır.

BENİM TATLI YALANIM 27. BÖLÜM ÖZETİ

Suna ve Nejat, evli ve çok mutludur.

Suna ve Nejat 2 haftadır evli ve çok mutludur. Ancak evlilikleri hiç beklemedikleri bir yerden sınanmak üzeredir. Suna’nın evde yapmak istediği ‘küçük’ değişikliklerle başlar her şey. Nejat’ın üzerine çalıştığı tasarımları ortadan kaybolunca ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Aslında bu tek taraflı bir gerginliktir. Nejat, Suna’yı suçlamamış olsa da Suna, alınganlık yapar. Alınganlık, kavgaya, kavga da suçlamaya dönüşür. Nejat ağzını bile açamadan Suna’nın gazabından nasibini almıştır ve son derece şaşkındır. Bu sırada Serkan, her yıl düzenlediği yıl sonu partisini yapabilmek için Nejat’ı sıkıştırmaktadır. Nejat, Suna’nın inadına Serkan’ın teklifini kabul eder. Erkek erkeğe dağ evine gideceklerdir. Suna da paralelinde kızları bir araya toplamıştır ve dağ evinde ‘ajanı’ olduğu için içi çok rahattır. Fakat dağ evine gelen beklenmeyen misafirler, olayların seyrini değiştirmek üzeredir.