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21 Kasım 2019 Perşembe 09:40:42 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 09:45:14

'Beni tanırlar' diyerek arılara meydan okudu... Peteklerin arasına daldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arı kovanlarını açarak, adeta arılara meydan okudu. Yirmibeşoğlu, 'Bu işin püf noktaları var Arılar beni tanır diyerek' aralarına daldı

Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde balcılık yapan, bölgede ve sosyal medyada ‘Balcı Abdulkadir' olarak tanınan 43 yaşındaki Abdulkadir Yirmibeşoğlu, kendi arılarına olan güvenini farklı bir yöntemle sergiledi. Yaklaşık 300 peteği bulunan ve arıların, günün belirli saatlerinde insanları ısırmadığını iddia eden Yirmibeşoğlu, bununla birlikte kendi arılarının da kendisine asla zarar vermeyeceğini ispatlamak için neredeyse yarı çıplak soyundu.

‘Arılarım beni tanır' dedi, içerisinde binlerce arının olduğu peteği yarı çıplak şekilde açtı


Arıların dilinden anlayan ve onlarla bağ kurduğunu söyleyen, peteklerini açtıktan sonra da gömleğini, atletini çıkartıp, eşofmanının paçalarını da yukarı kaldıran Yirmibeşoğlu, yarı çıplak bir vaziyette binlerce arıyla adeta dans etti. Arılarının kendisine zarar vermediğini iddia eden Yirmibeşoğlu, bu işlemin profesyonel bir şekilde yapılması gerektiğini, aksi takdirde tehlikeli sonuçların ortaya çıkabileceğini de söyledi. Yaptığının, kendince doğru olduğunu savunan Yirmibeşoğlu, kimsenin böyle korunmasız şekilde arıların içerisine girmemesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

“Arılarım başkalarını ısırabilir ama beni tanıyorlar, çıplak giriyorum ısırmıyorlar”

Arıların içerisine günün belirli saatlerinde girilmesi gerektiğini ifade eden Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arıların tam öğle vaktinde çalıştıklarını, bu nedenle de inşaları ısırmadığını ifade etti. Her ne kadar arıcılıkla uğraşılsa da kimsenin korunmasız ve maskesiz bir şekilde arılara dokunmaması gerektiğine vurgu yapan Yirmibeşoğlu, “Bu iş profesyonel işi. Arı bu söylediğim saatte bal alıyor, çalıştığı için de kimseye dokunmaz. Arıların içerisine neredeyse çıplak girdim herhangi bir sorun yok. Benim arılarım beni tanıyor, ben onlarla muhabbet ediyorum, yemek yiyorum. Başkalarını ısırabilir ama bana bir şey yapmıyor. Arılarım beni ve yabancıyı tanıyorlar” şeklinde konuştu.

“Arıların ne yapacağı belli olmaz, başkalarına hiç tavsiye etmem”

Yaptığının aslında tehlikeli olduğunu ancak kendisinin bu konuda oldukça fazla tecrübeli olduğunu aktaran Yirmibeşoğlu, şu ifadelere yer verdi:
“Ben arılarıma güveniyorum, bana bir şey yapmaz. Başkalarına hiç tavsiye etmem çünkü bu arının ne yapacağı hiç belli olmaz. Ben yıllardır arılar ile iç içe olduğum için bana bir şey yapmadı. Ben kendim de daha önceden bazı tehlikeler atlattım. Önceden balı bile maskesiz aldığım oldu.”

Arılara yaklaşmanın püf noktaları

Arıların, siyah ve kırmızı rengi sevmediğini de ifade eden Yirmibeşoğlu, “Ben arıların içerisine kırmızı veya siyah renkle girseydim, hiç şansım yoktu, arılar beni vururdu. Parfüm, sabun, ter kokusu olduğu zaman arılar yine insana vurur” dedi.

“Arılarımın yanında bile yatarım”

Balcı Abdulkadir Yirmibeşoğlu, ilerleyen zamanlarda arıları ile yan yana dahi yatabileceğini, hatta başının üstünde dahi taşıyabileceğini de dikkat çekerek, “Arılarıma o kadar güveniyorum. Onlar benim canım, seslerini duymazsam rahat edemiyorum” ifadelerine yer verdi.

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