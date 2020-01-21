'Beni seviyor musun?' diye soran kadın 'hayır' yanıtını alınca direksiyona müdahale etti!

Bursa'nın İznik ilçesinde akılalmaz bir kaza yaşandı. Direksiyon başındaki sevgilisine kendisini sevip sevmediğini soran ve "Hayır" yanıtını alınca direksiyona müdahale eden kadının neden olduğu belirtilen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

AA'daki haberde, kamera kayıtlarında Atatürk Caddesi'nde seyreden otomobilin, karşı şeride geçerek kamyonet ile çarpışması yer aldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların olay yerine gitmesi ve araçlardaki kişilere yardım etmeye çalışması da kaydedildi.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kaza sırasında otomobilde bulunan ve yaralanan G.A'nın Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü, otomobil sürücüsü M.T'ye de alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye atmak suçundan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

İKİSİ DE TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

İznik'te dün, Atatürk Caddesi'nde seyreden M.T'nin idaresindeki otomobil, karşı yöndeki S.B'nin kullandığı kamyonetle çarpışmış, vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.T. ve yanındaki G.A'yı İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı.