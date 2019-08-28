  • Bist 100
    96030.5
  • Dolar
    5,8325
  • Euro
    6,4853
  • Altın
    286,5240
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD’den 4 milyar dolarlık askeri satışa onay ABD’den 4 milyar dolarlık askeri satışa onay
Sultangazi TEM Otoyolu'nda kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi Sultangazi TEM Otoyolu'nda kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi
Kerkük'teki göçmen kampında aranan 8 DEAŞ'lı yakalandı Kerkük'teki göçmen kampında aranan 8 DEAŞ'lı yakalandı
Lübnan, "sükunet" için AB'nin desteğini istedi Lübnan, "sükunet" için AB'nin desteğini istedi
Esnaftan “kilometre” tavsiyeleri ve ikinci el satışlarını düzenleyen kararnamenin detayları Esnaftan “kilometre” tavsiyeleri ve ikinci el satışlarını düzenleyen kararnamenin detayları
Putin’i yere yıkan kadın dünya ikincisi Putin’i yere yıkan kadın dünya ikincisi
Emma Cruella oldu Emma Cruella oldu
Kanseri koklayan köpek Kanseri koklayan köpek
Belediye deposunda FETÖ/PDY yayını bulundu Belediye deposunda FETÖ/PDY yayını bulundu
Rahatlığa bak! Rahatlığa bak!
Plüton bir gezegendir Plüton bir gezegendir
Pence ve Barzani telefonda görüştü Pence ve Barzani telefonda görüştü
'Lübnan kendini savunma hakkına sahiptir' 'Lübnan kendini savunma hakkına sahiptir'
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu
Beyaz çay kalp krizinden koruyor Beyaz çay kalp krizinden koruyor
Erkekler e-alışverişte kadınları geçti Erkekler e-alışverişte kadınları geçti
Falcao olmazsa B planı Diaby Falcao olmazsa B planı Diaby
Son karar seçim yok! Son karar seçim yok!
Zajc Krasnodar yolcusu Zajc Krasnodar yolcusu
Adil bir imza Adil bir imza
Thiago Maia’da işlem tamam Thiago Maia’da işlem tamam
"Sivillere saldırı kabul edilemez" "Sivillere saldırı kabul edilemez"
'Askerde kendime geldim' 'Askerde kendime geldim'
İstanbul'da 16 bin kaçak göçmen geri gönderildi İstanbul'da 16 bin kaçak göçmen geri gönderildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:19:44 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:22:59

Belediye deposunda FETÖ/PDY yayını bulundu

Mersin'in Tarsus Belediyesine ait depolarda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkili yasaklı yayınlar bulunduğu bildirildi.

Mersin'in Tarsus Belediyesine ait depolarda terör örgütü FETÖ/PDY ile ilişkili yasaklı yayınlar bulunduğu bildirild. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: "Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri davet edilerek gerekli incelemeler başlatıldı" 

Eski Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can: "Yasaklı yayınevlerine ait olduğu değerlendirilen kitapların isimleri 12.10.2016 tarihli tutanakla tespit edilerek, Valiliğimizin talimatı ile okuyucu hizmetinden çekilip, imhası yönünden aksi bir talimat olmadığı için belediyeye ait depoda kolilenerek muhafaza altına alınmıştır"

Tarsus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye ait depoları denetleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın depolardaki materyaller üzerinde detaylı incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Tüm kitap, belge, promosyon ürünleri ve basılı-görsel materyallerin incelenmesi sonunda, depolarda terör örgütü FETÖ/PDY ile ilişkili yasaklı yayınlar bulunduğu ifade edilen açıklamada, konunun ilgili kurumlara iletildiği ve durumun tutanak altına alınarak gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, savcılık ve emniyet yetkililerini davet ettiklerini, gerekli incelemelerin başlatıldığını belirterek, şu iddialarda bulundu:

"15 Temmuz darbe girişiminin ardından yasaklı yayınevlerine ait tüm kitap, dergi, CD vb. yayınların alınan kararlar doğrultusunda toplatılması ve imhasını gerektiren durumlar söz konusuyken, eski Tarsus Belediyesi yönetimince kurum içi depolarda yasaklı yayınevlerine ait materyallerin barındırılması, güvenlik güçlerine teslim edilmemesi ve imha edilmeme gerekçelerini merak etmekle birlikte, Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri davet edilerek gerekli incelemeler başlatıldı."

- Bir önceki başkandan açıklama

Eski Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY soruşturmaları ve alınan tedbirler gereğince Mersin Valiliğinin 03.08.2016 tarihli kamu kurumlarına gönderdiği yazısında, kütüphanelerde ve okuma salonlarında bulunabilecek, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğu tespit edilen yayınevlerine ait kitapların var ise bunların tespit edilerek okuyucu hizmetinden çekilmesinin istendiğini belirtti.

Bu yazıya istinaden Kütüphane Müdürlüğüne bağlı okuma salonlarında bulunan onbinlerce kitabın tek tek incelendiğini aktaran Can, şöyle devam etti:

"Yasaklı yayınevlerine ait olduğu değerlendirilen kitapların isimleri 12.10.2016 tarihli tutanakla tespit edilerek Valiliğimizin talimatı ile okuyucu hizmetinden çekilip, imhası yönünden aksi bir talimat olmadığı için belediyeye ait depoda kolilenerek muhafaza altına alınmıştır. Belediye yetkilileri tarafından bilgi verilen İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş olup, cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma yapmaya gerek bir durum olmadığı için adli yönden herhangi bir işlem yapılmamıştır."

Can, mevcut başkan tarafından yapılan açıklamanın hangi niyet ve siyasi kasıtla yapıldığının aşikar olduğunu ifade etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ