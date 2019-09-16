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16 Eylül 2019 Pazartesi 12:06:49 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:13:09

Belçika'da tartışma yaratan doktor raporu: Hasta köpeğine bakacağı için 14 gün işe gidemez

Belçika'nın Flaman kesiminde bir aile hekiminin, köpeği hasta olan bir çalışan için verdiği '14 gün işe gidemez' raporu tartışmalara neden oldu.

İşveren, köpek sahibi çalışanın işine son vermeye; raporu veren aile hekimi hakkında da Tabip Örgütü Etik Kurulu'na şikayette bulunmaya hazırlanıyor.
 
Sosyalist Parti ise, evcil hayvanı hasta olan çalışanlara izin hakkını savunuyor.
 
Belçika medyasında yer alan habere göre, Flaman kesimindeki Houtalen kentinde bulunan bir beton şirketinin çalışanı, köpeğinin hasta olduğu gerekçesiyle iş yerinden birkaç gün izin aldı.
 
Ancak şirket çalışanı, bir süre sonra elinde 14 günlük bir doktor raporu ile geldi. Raporda, hekim tarafından, beton şirketi çalışanının, "hasta köpeğine bakması için 14 gün işe gidemeyeceği" belirtiliyordu.
 
Şirket sahibi Luc Awouters, bu raporu "iyi niyet sınırlarını aşan bir davranış" olarak değerlendirerek çalışanın işine son verileceğini söyledi.
 
Belçikalı işveren, "Diğer çalışanlar onun yokluğu nedeniyle fazla mesai yapmak zorunda kalıyor. Ama o evde oturuyor. Bu kabul edilemez" dedi.
 
Flaman İşveren Örgütü'nden (Voka) Kris Claes de, raporu görünce önce şaka olduğunu düşündüğünü söyledi. Claes, "Öğrenci olan yeğenim, ev ödevini köpeğinin yediğini söylemişti. Bu mümkün. Ama, köpeği hasta olduğu için bir çalışan 14 gün evde kalabilir mi?" diye konuştu.
 
Claes'e göre iş göremez raporu, ancak çalışanın kendisinin hastalanması ya da kaza geçirmesi halinde geçerli olur.
 
Voka yetkilisine göre rehber ya da diğer yardımcı köpeklerle ilgili hastalık durumlarında izin verilebilir. Ancak söz konusu çalışanın köpeğinin böyle bir özelliği yok.
 
Bir arkadaş, aile üyesi ya da evcil hayvanın hastalanması durumunda böyle bir hakkın kullanılamayacağını vurgulayan işveren örgütü temsilcisi, raporu veren hekimle ilgili etik kurula şikayette bulunacaklarını belirtti.
 
BBC'nin haberine göre, raporu yazan hekimin kocası, eşinin, meslek sırrı gereğince açıklama yapamayacağını söyledi.
 
Aile Hekimleri Derneği, çalışanların izinli sayılması için net bir hastalık, ameliyat ya da kaza durumu olması gerektiğine işaret ederek, "hasta köpek için" rapor verilmesinin yasalara aykırı olduğunu açıkladı.
 
Hayvan Kurtarma Hizmeti (GAIA) sözcüsü Michael Vandenbosch, aile hekiminin seçimi konusunda yorum yapamayacağını belirterek, sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğin söyledi.
 
Vandenbosch, HLN gazetesine yaptığı açıklamda, çalışanın köpeğini aile, arkadaş ya da bir özel bakım evine bırakabileceğini de vurgulayarak, "Bu yüzden işten çıkarılıyor olması üzücü. Şirketler, evcil hayvanların hastalığı konusuna daha esnek yaklaşmalı" dedi.
 
Flaman Sosyalist Partisi (SP-A) ise, bu konuda çalışanların yanında yer aldı. SP-A Milletvekili Ludwig Vandenhove, köpek, kedi ve diğer evcil hayvanların, psikolojik rahatsızlık ya da tükenmişlik sendromu yaşayan kişilerin tedavisinde giderek daha faza kullanıldığını vurguladı.
 
Vandenhove, "Toplum olarak bunu da dikkate almak zorundayız. Bu olay, konuyu işçi hakları konusunda çalışanların işverenle yaptığı sektörel tartışmalara dahil etmek için bir vesile olsun" görüşünü dile getirdi.
 
Bunun "çılgınca bir fikir" gibi algılanabileceğini söyleyen Belçikalı parlamenter, hayvan refahı konularındaki çalışmalarda benzer tepkilerle sıkça karşılaştığını vurguladı.
 
Vandenbove, 2002'de ilk hayvan polis teşkilatını kurduğunda da yoğun tepki gördüğünü belirterek, hayvanı hasta olan çalışanlara izin konusunu meclis gündemine taşıyacağını söyledi.

(BBC)

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