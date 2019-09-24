Bekleyiş sona erdi, Dalaman Havalimanı'na 12 uçak indi

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanan ve evine dönemeyen yolcular için A380 tipi yolcu uçağının saat 22.45'ta Dalaman Havalimanı'na geleceği açıklandı. Hifly'a ait 9H-MIP tescilli A380 yolcu uçağı, Portekiz'den kalkış yapıp 22.45'te Dalaman Havalimanı'na olacak. İki saat Dalaman Havalimanı'nda kalacak olan uçak, Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere 00.45'de havalanacak.

12 UÇAK DALAMAN'A GELDİ

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönebilmeleri için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanı'na geldi.

DHA