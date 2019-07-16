Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde, yurdun 81 ilinde istihdam edilecek olan bekçi alımları için ön başvurular 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınmıştı. Bekçi olmak isteyen binlerce aday 13 Temmuz'da çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek için sınava girdiler. Bekçilik yazılı sınavının ardından gözler sorulara ve cevaplara çevrildi. Sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verdiler. Peki, Bekçilik yazılı sınav soruları açıklandı mı? Bekçilik sınav soruları ne zaman açıklanacak? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor...

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SORULARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik yazılı sınav soruları henüz açıklanmadı. Bekçilik yazılı sınav soruları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

BEKÇİLİK SINAV SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları bugün https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bekçilik sınav sonuçları, 7 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak.

BEKÇİ PARKURU NASIL OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-)Lastik içerisinden geçme,

3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

BU AŞAMALARI;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.