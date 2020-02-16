Bekçiler asayiş olaylarının azalmasında etkin rol oynadı

Sayıları 21 bin 311’e ulaşan bekçiler, 2018 Ağustos ayı itibarıyla ülke genelinde 20 milyonun üzerinde kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. 2 bin 436 hırsızlık olayına müdahale eden bekçiler, 36 bin 832 aranan zanlıyı yakaladı, 19 bin uyuşturucu hap ve çok sayıda suç aleti ele geçirdi. Polis Akademisi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim İrdem, “Bekçilerin de katkısıyla Türkiye genelinde oto hırsızlığında yüzde 36,5, otodan hırsızlıkta 34,3, evden hırsızlıkta yüzde 30 düşüş söz konusu” dedi.

(Türkiye Gazetesi)