Bebek sahilinde 'poşet sauna'
İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinledi.
Hava sıcaklığı 23 dereceye yaklaşan İstanbul'da bahardan kalma günler yaşanırken, Bebek sahilinde vatandaşlar denize girdi. Güneşli havanın devam etmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok vatandaş sahillere akın etti. Bebek sahilinde bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da boğaza atlayarak serinledi.
Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için poşetin içine girerek sauna niyetine kullanması ilginç görüntüler oluşturdu.
(İHA)
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