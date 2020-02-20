  • Bist 100
    119202
  • Dolar
    6,0899
  • Euro
    6,5742
  • Altın
    313,5420
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ünlü popçu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Ünlü popçu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tunceli'de kayıp Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tunceli'de kayıp Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz
47 gün önce kaybolan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı 47 gün önce kaybolan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dışişleri'nden flaş Libya açıklaması Dışişleri'nden flaş Libya açıklaması
Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz! Takımını böyle hazırladı Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz! Takımını böyle hazırladı
Almanya'daki saldırıyı yapanın kimliği açıklandı Almanya'daki saldırıyı yapanın kimliği açıklandı
Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında FETÖ'den 6 gözaltı Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında FETÖ'den 6 gözaltı
Osman Kavala, CIA ajanı Henri Barkey ile 93,5 saatlik görüşme gerçekleştirdi Osman Kavala, CIA ajanı Henri Barkey ile 93,5 saatlik görüşme gerçekleştirdi
Donmak üzere olan kedi kurtarıldı Donmak üzere olan kedi kurtarıldı
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor
Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ı sildi! Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ı sildi!
Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü
7 aylık bebeğini aldırmadığı için darp edilen kadın, bebeğine kendi soyismini verdi 7 aylık bebeğini aldırmadığı için darp edilen kadın, bebeğine kendi soyismini verdi
Kardeşe 'Neden ablanı korudun' cezası: 1000 TL Kardeşe 'Neden ablanı korudun' cezası: 1000 TL
Katar ile Rusya güvenlik alanında mutabakat zaptı imzaladı Katar ile Rusya güvenlik alanında mutabakat zaptı imzaladı
İşte Kadir Şeker’in sağlık raporu: El kesik, boyun çürük ve yüz ezik İşte Kadir Şeker’in sağlık raporu: El kesik, boyun çürük ve yüz ezik
MB kararı sonrası açılış rakamları belli oldu MB kararı sonrası açılış rakamları belli oldu
Rusya'da bir girişimci kedi tabutu satmaya başladı Rusya'da bir girişimci kedi tabutu satmaya başladı
Rize'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan hastayla ilgili açıklama Rize'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan hastayla ilgili açıklama
İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı
140 milyar dolarlık kriz! Küresel ticaret alarm veriyor 140 milyar dolarlık kriz! Küresel ticaret alarm veriyor
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Savcılığın yazısı ortaya çıktı! Osman Kavala 15 Temmuz darbe girişiminin karar sürecine katılmıştır Savcılığın yazısı ortaya çıktı! Osman Kavala 15 Temmuz darbe girişiminin karar sürecine katılmıştır

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Şubat 2020 Perşembe 09:36:21 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:47:47

7 aylık bebeğini aldırmadığı için darp edilen kadın, bebeğine kendi soyismini verdi

Sakarya’da, 7 aylık bebeği aldırmadığı gerekçesiyle ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövdürülen Fatma Avcı'nın (31), gelişimi duran erkek bebeği sezaryen ameliyatla dünyaya geldi. Avcı, Uzay Asaf ’ adını verip, kendi nüfusuna kaydettirdiği bebeğinin yaşamasının mucize olduğunu söyledi.

Adapazarı'nda geçen 27 Kasım günü yaşanan olayda, 7 aylık hamile Fatma Avcı, bir kişinin saldırısına uğradı. Kadının ilk anda kapkaçcı zannettiği saldırgan kadını, feci şekilde dövdü. Ardından da çantasını alıp, kaçtı. Kadının şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, çöpte bulunan çantadan hiçbir şey alınmamış olması polisin şüphesini çekti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Fatma Avcı’nın ayrıldığı sevgili Tamer Oktay K. ile aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Ö.’yü gözaltına aldı.

Tamer Oktay K. ifadesinde, arkadaşı Ümit Ö.’den, 35 bin lira karşılığında hamile olan eski sevgilisine 'gasp' süsü vererek saldırmasını, böylelikle bebeği düşürmesini amaçladığını anlattı. Tamer Oktay K. ve Ümit Ö. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

Fatma Avcı geçen ay kontrol için gittiği doktorda bebeğin gelişiminin durduğunu öğrendi. Bunun üzerine doktorlar bebeğin sezaryen ameliyatla alınmasına karar verdi. Erken doğum ile dünyaya gelen erkek bebeğe Avcı, Uzay adını verdi.  20 gün kuvözde kaldıktan sonra taburcu edilen bebeğini kendi nüfusuna kaydettiren Fatma Avcı, "Çok üzücü bir olay yaşadım, gerçekten kimsenin başına böyle bir olay gelsin istemem. Bu üzücü olaydan sonra tabi ki çok zor günler geçirdim. Çok üzüldüm, çok ağladım. Bunun yanında da çevremdeki insanlar da çok destek oldu" diye konuştu. 

Fatma Avcı bebeğine ‘Uzay Asaf’ adı vermesinin hikayesini ise şöyle anlattı:

"Çocuğum bir gece rüyama girdi ve ‘Anne benim adımı Uzay koy’ dedi. Ben de bu ismi verdim. Özel olmasını istedim, zaten kendisi tam bir mucize bebek. 1 kilo 400 gram olarak dünyaya geldi. Son 1 ayda gelişimi durmuştu. Rutin kontrollerimde fark ettiler. 20 güne yakın kuvözde kaldı. Yaşaması gerçekten mucizeydi ancak şu an için bir sağlık sıkıntısı yok."  

BABASININ SOYADINI TAŞIMASINI İSTEMEDİ 

Eski sevgilisi Tamer Oktay K. ve saldırgan Ümit Ö.’nün tutuklu olarak yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 19 Mart’ta gerçekleşeceğini söyleyen Avcı, şunları söyledi: 

“İlk duruşma 19 Mart’ta gerçekleşecek ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da müşteki oldu mahkememize. Yaşayıp göreceğiz, bakalım hakim ne kadar verecek. Babalık davasını şu anda açmadım, çünkü çocuğuma kendi soyadımı verdim. Çocuğunu istemeyen bir babanın soyadını taşımasını istemedim. Kesinlikle öyle biri bu çocuğu hak etmiyor. Çalışmam gerekiyor, tek başıma bir çocuk büyüteceğim ve bu süreçte tamamen tek başıma olacağıma inanıyorum. İşime döneceğim ve çocuğumla sağlıklı, mutlu bir hayat yaşamak istiyorum. Tek isteğim bu. Büyüdüğünde bilim adamı olmasını istiyorum.” 

(DHA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER