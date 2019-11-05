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05 Kasım 2019 Salı 16:49:18 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 16:51:14

Bayrampaşa'daki toptancı; Bugün bir kilo bile ıspanak satılmadı

Ispanaktan zehirlenmelerin yaşanması sonrası Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nden marketlere ıspanak gönderen toptancılardan biri, "Beypazarı'ndan gelen ıspanaklarda zehirlenme olduğu söyleniyor ama bugün Manisa'dan gelen bütün ıspanaklar da çöpe gidiyor. Bugün bir kilo bile satılmadı" dedi.

İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenme şüphesiyle pek çok kişi hastanelere başvururken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zehirlenmelerin yabancı otlardan kaynaklandığını açıkladı.

Ispanak ve yeşilliklerden alınan numuneler incelendi. Analizlerde atropin ve skopolamin içeren yabancı otlar bulunduğu anlaşıldı. Ispanakların Ankara Beypazarı'ndan geldiği ortaya çıkarken Bayrampaşa Meyve - Sebze Hali'nden marketlere ıspanak satan işletmenin yetkilisi açıklamalarda bulundu.

"ISPANAĞI ALAN MÜŞTERİ ZEHİRLENDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nden marketlere satışlar yapan firma yetkilisi Bayram Kozan, ıspanak sattıkları bir markette zehirlenme vakasının yaşandığını ifade etti. Kozan, "Bu ıspanak bize Beypazarı'ndan geliyor. Biz burada içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bize söylenen tek şey, bizim ıspanak verdiğimiz firmaya müşteri olarak gelen bir kişi zehirlendiğini söylüyor. Şu an tam olarak içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bir algı oluştu. Algı ne demek? İçinde yabani bir ot varmış, zehirlenmiş. Bu ne demek? Gelen bütün ıspanakların çöpe dökülmesi demek. Beypazarı'ndan gelen ıspanaklarda zehirlenme olduğu söyleniyor ama bugün Manisa'dan gelen bütün ıspanaklar da çöpe gidiyor. Bugün bir kilo bile satılmadı" diye konuştu.

"30 SENEDİR SATIYORUM, BÖYLE BİR PROBLEM YAŞANMAMIŞTI"

Yıllardır marketlere ıspanak sattığını ifade eden Bayram Kozan, "İlaçla yetişiyor, gübreyle yetişiyor. Ne kadar doğru yetişiyor onu bilemiyoruz. Ben 30 seneden bu yana bu ıspanağı satıyorum. Şu ana kadar bir problem yaşanmamıştı. Bize satılan bölgeyi Tarım Bakanlığı incelemeye aldı. Ispanakta toplamadan kaynaklı yabancı ot olduğunu söylüyorlar, sonuç bu. Sadece bir şikayet olması nedeniyle bugün tonlarca ıspanak çöpe gidiyor" dedi.

"ISPANAKLARI MARKETE GEÇEN HAFTA GÖNDERMİŞTİK"

"Ispanakları markete geçen hafta göndermiştik" diyen Bayram Kozan yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili, "Ne olduğu belli değil. Araştırma yapılacak ve ona göre netleşecek. Bizim burada inceleme şansımız yok. Hepsinin bir künyesi var. Hepsinin künyesine girdiğin zaman hangi ilaç kullanılıyor, hangi gübre, hangi su kullanılıyor bellidir. Üretici buna yeterince dikkat ediyor. Devlette her ay kontrol altına aldığı sürece bir şey olmaz. Şimdi bu nereye kadar gidecek? Ispanakların hepsi sürülürse ne olacak?" ifadelerini kullandı.

"CUMARTESİ GÜNÜNDEN BERİ BEYPAZARI'NDAN ISPANAK GELMİYOR"

Bayrampaşa Meyve-Sebze Hali'nde firması bulunan bir başka işletmeci Gökhan Çiğdem ise Beypazarı'ndan cumartesi gününden bu yana ıspanak gelmediğini söyledi. Çiğdem, "Bize oradan gönderiyorlar, biz komisyonumuzu alıyoruz. Geri kalan parasını onlara gönderiyoruz. Zaten gönderen kişiler de oradaki çiftçilerden alıyor. Sistem öyle yürüyor. Arasına karışan ıspanak benzeri bir ot varmış. Problem oradan çıkıyor. Beypazarı'ndan en son cumartesi ıspanak geldi. Cumartesiden bugüne ıspanak gelmedi. Oradaki ıspanakları da zannedersem imha ettiler. Çünkü bu yeşillik, birkaç gün kalacak bir ürün değil. Kalmayacağı için imha edildi. Tabii burada ıspanağın biraz adı çıktı. O kişilere de zararı oldu" diye konuştu.

(DHA)

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