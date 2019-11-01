01 Kasım 2019 Cuma 09:28:46 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 09:29:25
Bayrampaşa'da çatı yangını
Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülürken, kafesteki kuşlar telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi İnanç Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında çatıda bulunan kafesteki kuşlar telef oldu.
(aa)
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