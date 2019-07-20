20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 00:51:12
Bayram yolculuğu başlıyor
Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek için hazırlığa başladı.
22 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında tatil yapacak olan Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi kentlerde yaşayan Suriyeliler, 18 Ağustos-31 Aralık tarihleri arasında dönüş yapabilecek. Ayrıca yetkililer, bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin internet üzerinden başvuru yaparak randevu alması gerektiğini duyurdu.
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