Bayram yolculuğu başlıyor

22 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında tatil yapacak olan Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi kentlerde yaşayan Suriyeliler, 18 Ağustos-31 Aralık tarihleri arasında dönüş yapabilecek. Ayrıca yetkililer, bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin internet üzerinden başvuru yaparak randevu alması gerektiğini duyurdu.