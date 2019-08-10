Bayram yoğunluğu

Tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyenlerin yolculuğa başlamasıyla birlikte Anadolu Otoyolu’nda, İstanbul Havalimanı'nda ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. D-100 karayolu Kocaeli mevkiinde, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Esenler’deki otogarın giriş ve çıkış kısmında uzun otobüs kuyrukları meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda ise sabah saatlerinden itibaren gün boyu iç ve dış hatlarda kuyruklar oluştu. Başta THY olmak üzere bazı havayolu şirketleri talebin fazla olduğu destinasyonlara ek seferler koydu. Havalimanı işletmecisi İGA, daha hızlı hizmet verilebilmesi için takviye personel görevlendirdi.