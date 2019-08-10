Bayram tatilcileri dikkat! Türkiye'de yüzülebilecek temiz plajlar

Bayram tatilinde denize, göle, nehire girmek isteyenler bu haberi dikkatle okusun.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin halka açık tüm plajlarında analizler gerçekleştirmeye devam ediyor.

15 GÜNDE BİR NUMUNE ALINACAK

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre; yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak, Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri gerçekleştirilecek ve Yüzme Suyu Takip Sistemi adresinden vatandaşlarla paylaşılacak.

Türkiye'nin en kalabalık şehiri İstanbul'da da yapılan incelemeler sonucunda 11 plaj kötü konumdayken, denize girmek için 'mükemmel' derecede olan sadece 10 sahil bulunuyor.

İSTANBUL'DA 'MÜKEMMEL' OLAN 10 PLAJ

SİLİVRİ

Basınkent 4 Site

Uyumkent Sitesi

Semizkum çadır ve kamp yeri

Parkköy Sitesi

Başkent Sitesi

BÜYÜKÇEKMECE

Mimarsinan sahili

TUZLA

Belediye Halk Plajı

ŞİLE

Uzunkum Plajı

Uzunkum Plajı Dere yanı

Halk Plajı

UZAK DURULMASI GEREKEN 11 PLAJ

BEYLİKDÜZÜ

West İstanbul Marina Plajı

BAKIRKÖY

Yeşilköy Plajı

BEYKOZ

Riva Elmasburnu Plajı

ADALAR DENİZ TEMİZLİĞİNDE SINIFTA KALDI

KINALIADA

Su Sporları Klübü Önü

Vapur İskelesi

BÜYÜKADA

Yörükali Plajı

Halk Koyu Plajı

Aya Nikola Halk Plajı

Su Sporları Kulübü önü

Nakibey plajı

Sedef Adası Halk Plajı

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