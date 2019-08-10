Bayram tatilcileri dikkat! Türkiye'de yüzülebilecek temiz plajlar
Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve birçok gölü barındıran ülkemizde Bakanlık; deniz, göl ve nehirleri yüzmek isteyenler için sağlık açısından değerlendirdi.
Bayram tatilinde denize, göle, nehire girmek isteyenler bu haberi dikkatle okusun.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin halka açık tüm plajlarında analizler gerçekleştirmeye devam ediyor.
15 GÜNDE BİR NUMUNE ALINACAK
İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre; yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak, Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri gerçekleştirilecek ve Yüzme Suyu Takip Sistemi adresinden vatandaşlarla paylaşılacak.
Türkiye'nin en kalabalık şehiri İstanbul'da da yapılan incelemeler sonucunda 11 plaj kötü konumdayken, denize girmek için 'mükemmel' derecede olan sadece 10 sahil bulunuyor.
İSTANBUL'DA 'MÜKEMMEL' OLAN 10 PLAJ
SİLİVRİ
Basınkent 4 Site
Uyumkent Sitesi
Semizkum çadır ve kamp yeri
Parkköy Sitesi
Başkent Sitesi
BÜYÜKÇEKMECE
Mimarsinan sahili
TUZLA
Belediye Halk Plajı
ŞİLE
Uzunkum Plajı
Uzunkum Plajı Dere yanı
Halk Plajı
UZAK DURULMASI GEREKEN 11 PLAJ
BEYLİKDÜZÜ
West İstanbul Marina Plajı
BAKIRKÖY
Yeşilköy Plajı
BEYKOZ
Riva Elmasburnu Plajı
ADALAR DENİZ TEMİZLİĞİNDE SINIFTA KALDI
KINALIADA
Su Sporları Klübü Önü
Vapur İskelesi
BÜYÜKADA
Yörükali Plajı
Halk Koyu Plajı
Aya Nikola Halk Plajı
Su Sporları Kulübü önü
Nakibey plajı
Sedef Adası Halk Plajı
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