2018 yılında yürürlüğe giren ve her yıl dini bayramlarda olmak üzere iki defa ödenen emekli bayram ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca emekli Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. 2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? İşte bayram ikramiyelerine dair tüm merak edilenler haberimizde..

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLİYOR?

2018 yılında yürürlüğe giren emekliye bayram ikramiyesi her yıl dini bayramlarda olmak üzere iki defa ödeniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ramazan Bayramı öncesi Mayıs ayının son haftasında hesaplara yatırılan biner liralık bayram ikramiyelerinin bu yılki ikinci kısmı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde yani 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarihi ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödeme ile uygulama kapsamında 4'üncü kez bayram ikramiyesi ödemesi yapılmış olacak.

YENİ EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYE ALABİLECEKLER Mİ?

2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesini alabilecekler.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTTI MI?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.