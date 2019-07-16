Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? sorularının yanıtları tüm emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan emekli bayram ikramiyelerinin 4'üncüsü ödenecek. Emekli bayram ikramiyeleri öncesi Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Bayram ikramiyesinden 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetim yararlanması bekleniyor. Bin TL olarak belirlenen ikramiyelerin ne zaman ödeneceği de belli oldu. Emekli bayram ikramiyesine dair tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...
2018 yılında yürürlüğe giren ve her yıl dini bayramlarda olmak üzere iki defa ödenen emekli bayram ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca emekli Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. 2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Peki, emekliye bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? İşte bayram ikramiyelerine dair tüm merak edilenler haberimizde..
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLİYOR?
2018 yılında yürürlüğe giren emekliye bayram ikramiyesi her yıl dini bayramlarda olmak üzere iki defa ödeniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Ramazan Bayramı öncesi Mayıs ayının son haftasında hesaplara yatırılan biner liralık bayram ikramiyelerinin bu yılki ikinci kısmı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde yani 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarihi ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödeme ile uygulama kapsamında 4'üncü kez bayram ikramiyesi ödemesi yapılmış olacak.
YENİ EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYE ALABİLECEKLER Mİ?
2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesini alabilecekler.
BAYRAM İKRAMİYESİ ARTTI MI?
Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
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