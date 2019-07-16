Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?

  • Bist 100
    98047.1
  • Dolar
    5,7126
  • Euro
    6,4213
  • Altın
    258,8790
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Soylu'dan 81 ilin yöneticileriyle güvenlik toplantısı Bakan Soylu'dan 81 ilin yöneticileriyle güvenlik toplantısı
Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada yeni gelişme Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada yeni gelişme
HDP'li belediyeden caddeye terör suçlusunun adını verme kararı HDP'li belediyeden caddeye terör suçlusunun adını verme kararı
Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolündeki FETÖ'cü: Aydoğan Vatandaş Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolündeki FETÖ'cü: Aydoğan Vatandaş
Türkiye, mayısta AB ile 564,5 milyon avro ticaret fazlası verdi Türkiye, mayısta AB ile 564,5 milyon avro ticaret fazlası verdi
Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda 19 kişiye yakalama kararı Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda 19 kişiye yakalama kararı
Bu akşam Ay tutulması yaşanacak... Türkiye'den de gözlemlenebilecek Bu akşam Ay tutulması yaşanacak... Türkiye'den de gözlemlenebilecek
Lüks otomobil yol ortasında alev alev yandı: 60 bin lira da kül oldu Lüks otomobil yol ortasında alev alev yandı: 60 bin lira da kül oldu
ABD merkezi National Interest dergisi: Hazır ol NATO! Rusya’nın S-500’leri savaş alanına iniyor ABD merkezi National Interest dergisi: Hazır ol NATO! Rusya’nın S-500’leri savaş alanına iniyor
Polisler kaybolan köpeğini bulunca gözyaşlarına boğuldu Polisler kaybolan köpeğini bulunca gözyaşlarına boğuldu
Bakanlık 'gayrisafi gelir tespiti yöntemi'ne açıklık getirildi Bakanlık 'gayrisafi gelir tespiti yöntemi'ne açıklık getirildi
Etiyopya'da FETÖ'cü müdür, okul paralarını hesabına geçirmiş Etiyopya'da FETÖ'cü müdür, okul paralarını hesabına geçirmiş
Türk bilim insanları kök hücreler ile 3 boyutlu biyo-yazıcı teknolojilerini birleştirerek yapay insan dokuları üretiyor Türk bilim insanları kök hücreler ile 3 boyutlu biyo-yazıcı teknolojilerini birleştirerek yapay insan dokuları üretiyor
Uzman uyardı! Birçok kişi tatilde yakalanıyor Uzman uyardı! Birçok kişi tatilde yakalanıyor
Adli tatil kaç gün? Adli tatil 2019 ne zaman başlıyor? Adli tatil kaç gün? Adli tatil 2019 ne zaman başlıyor?
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?
Ünlülerden ortak mesaj: Unutmak yok Ünlülerden ortak mesaj: Unutmak yok
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın: FETÖ Almanya için de tehdit Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın: FETÖ Almanya için de tehdit
Dizi için Ordu'ya taşınma kararı aldı Dizi için Ordu'ya taşınma kararı aldı
Yeni 007 siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch Yeni 007 siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch
Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar: Sezen'in evinde iyileşiyorum Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar: Sezen'in evinde iyileşiyorum
Galatasaray, Fatih Terim'in onay vermesi halinde Maxime Gonalons'u transfer edecek Galatasaray, Fatih Terim'in onay vermesi halinde Maxime Gonalons'u transfer edecek
Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu
Trabzon'da kanosu ters dönen balıkçıyı, dalış timi komutanı kurtardı Trabzon'da kanosu ters dönen balıkçıyı, dalış timi komutanı kurtardı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Temmuz 2019 Salı 12:13:45 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 12:15:38

Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?

Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? sorularının yanıtları tüm emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan emekli bayram ikramiyelerinin 4'üncüsü ödenecek. Emekli bayram ikramiyeleri öncesi Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Bayram ikramiyesinden 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetim yararlanması bekleniyor. Bin TL olarak belirlenen ikramiyelerin ne zaman ödeneceği de belli oldu. Emekli bayram ikramiyesine dair tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

2018 yılında yürürlüğe giren ve her yıl dini bayramlarda olmak üzere iki defa ödenen emekli bayram ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca emekli Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. 2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.  Peki, emekliye bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? İşte bayram ikramiyelerine dair tüm merak edilenler haberimizde.. 

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLİYOR? 
2018 yılında yürürlüğe giren emekliye bayram ikramiyesi her yıl dini bayramlarda olmak üzere iki defa ödeniyor. 

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Ramazan Bayramı öncesi Mayıs ayının son haftasında hesaplara yatırılan biner liralık bayram ikramiyelerinin bu yılki ikinci kısmı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde yani 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarihi ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödeme ile uygulama kapsamında 4'üncü kez bayram ikramiyesi ödemesi yapılmış olacak.

YENİ EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYE ALABİLECEKLER Mİ?
2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesini alabilecekler. 

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTTI MI?
Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

 

Darbeci hainler hesap veriyor... İstinaf Mahkemesi onadı!
Son dakika... Türkiye'den AB'ye rest! Dördüncü gemiyi de göndereceğiz
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya için para saçıyor! Bu kez de Mikonos'da yakalandılar!
70 milyonluk talihli ortaya çıktı!
ABD medyası yazdı... İşte yaptırıma karşı Türkiye'nin kozu
Emekli zammı yarın hesaplarda
PKK'lı teröristler dün katletmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı
S-400 sonrası ABD'den ilk ziyaret!
Perde arkası ortaya çıktı: Pentagon'u Trump engelledi
Tokat gibi sözler: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım
Tek taş seçme zamanı
S-400 sevkiyatı kapsamında 12. uçak Mürted'e indi
Göndermeler havada uçuştu
CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser darbeyi övdü gözaltına alındı!
Türkiye'den Pençe Operasyonu’ öncesi kritik hamle
Yunan'da Bora ve S-400 korkusu
İsyan var: Bu ikisini alıp veteran takımı mı olacağız!
82 milyon tek yürek
Ersun Yanal'ın prensine yol göründü
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ