Bayram bereketi

Her sene olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi otobüs terminallerinde ve turizm beldelerinde yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bayrama 9 gün kala İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Ellerinde valizlerle yolculuk için otogara gelenler, yoğunluğa neden oldu.

OTOBÜS BİLETLERİ TÜKENDİ

Bilet bulamayanlar, firmaların yazıhaneleri önünde bilet arayışına girdi. Otogar giriş ve çıkışlarında uzun otobüs kuyrukları oluştu. Birçok otobüs firması yetkilisi, bu denli bir talebi beklemediklerini söyledi. Hareketlilik, İstanbul’la sınırlı kalmadı. Anadolu’daki birçok şehirde de otobüs terminalleri, tıklım tıklım doldu. Kayseri Otobüs Terminali yetkilileri, vatandaşlara mağdur olmamaları için biletlerini önceden almaları tavsiyesinde bulundu. Beyaz cennet Pamukkale’deki otel ve konaklama yerlerinde de doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

EYLÜLE KADAR BOŞ YER YOK

Turizmciler, taleplerin gelmeye devam ettiğini ve bayrama kadar otellerin tamamen dolmasını beklediklerini söyledi. Muğla’nın turistik ilçesi Datça’da, otellerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Ağustosun sonuna kadar hiç boş yer kalmadığını açıklayan otel sahipleri, Datça'ya gelecek olan misafirlere, rezervasyonsuz yola çıkmama uyarısı yaptı. İlçenin 22 bin 261 olan nüfusunun, bayram süresince 70 bine ulaşması bekleniyor.

Otobüs firmaları, yoğunluk nedeniyle ek sefer koyacaklarını açıkladı.

GURBETÇİLER DÖNÜŞ YOLUNDA

Yurtdışında yaşayan ve izinlerini memleketlerinde geçiren Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu başladı. Dönül için Kapıkule Sınır Kapısı’nı kullanan gurbetçiler, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğunluğun azaltılması ve araçların işlemlerini hızlıca yapabilmesi için yönlendirme yaptı. Tunay Zağalı, “İznimiz bitti dönüyoruz. Kurban Bayramı'nı Türkiye’de geçiremeyeceğiz. Bu yüzden içimiz buruk” dedi.