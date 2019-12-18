Bayraktar'ın 'İHA' paylaşımı duygulandırdı!

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü olan Haluk Bayraktar, resmi Twitter hesabından yaptığı duygusal paylaşımla Milli Teknoloji Hamlesi'nin dünü ve bugününü ifade etti.

Bayraktar paylaşımında, ''5.5 kilogramla başlayan ideallerin, 5.5 tonluk dev bir gerçeğe dönüşmesinin hikayesi... Bu başarı desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aziz Milletimizin...'' ifadelerini kullandı.