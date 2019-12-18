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18 Aralık 2019 Çarşamba 23:37:01 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 00:08:26

Bayraktar'ın 'İHA' paylaşımı duygulandırdı!

Terörle mücadelede paradigmayı değiştiren ve savunmaya büyük katkılar sağlayan insansız hava araçlarını üreten BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü olan Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü olan Haluk Bayraktar, resmi Twitter hesabından yaptığı duygusal paylaşımla Milli Teknoloji Hamlesi'nin dünü ve bugününü ifade etti.

Bayraktar paylaşımında, ''5.5 kilogramla başlayan ideallerin, 5.5 tonluk dev bir gerçeğe dönüşmesinin hikayesi... Bu başarı desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aziz Milletimizin...'' ifadelerini kullandı.

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