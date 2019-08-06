Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür ulaşılamadı

Merkeze bağlı Akşar köyünde ikamet eden ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Melike Erdoğan'ı (21), dün başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Giresun'dan gelen dağ komandolar, AFAD, UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Genç kızın yaşadığı Akşar köyü ile sınır olan merkeze bağlı Çerçi köyü ve Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vavuk Dağı Geçidi bölgelerinde drone ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı.

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara yarın yeniden devam edileceği belirtildi.

(AA)