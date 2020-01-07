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07 Ocak 2020 Salı 11:39:37 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 11:46:27

Batman Otogarı'ndaki kan davası cinayetini baba Nurettin Ketir'in azmettirdiği ortaya çıktı

Batman Otogarı'nda polislerin ve vatandaşların önünde kan davalıları Resul ve Azad Ketir kardeşler tarafından bıçaklanan Suat Yüksekbağ cinayetinde azmettiricinin baba Nurettin Ketir'in azmettirdiği ortaya çıktı

Batman'da 4 Ağustos 2018 tarihinde şehirlerarası otobüs terminalinde kan donduran bir olay meydana geldi. Askerden terhis olduktan sonra yaşadığı Siirt'in Baykan ilçesinden, Batman'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete gelen Suat Yüksekbağ (20),dönmek için geldiği otogarda kan davalıları Resul (18) ile Azad Ketir (15) kardeşlerin bıçaklı- sopalı saldırısına uğradı.

Yüksekbağ, herkesin gözü önünde aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Saldırgan kardeşler, ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya kimseyi yaklaştırmadı. Kardeşlerin yaralının başından ayrılmasının ardından gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Suat Yüksekbağ, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

POLİSLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI, 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Yüksekbağ'ın, şehirlerarası otobüs terminalinde kan davalıları tarafından öldürülmesi olayına müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen polis memurları görevden uzaklaştırılırken, 2 kardeş ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BABA HAKKINDA ÖNCE TAKİPSİZLİK, SONRA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yüksekbağ cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, iki kardeş hakkında, `Kasten adam öldürmek´, baba Nurettin Ketir hakkında ise `azmettirme suçundan `ağırlaştırılmış müebbet´ hapis cezası istendi.

Ketir ailesinden Ozan Ketir'in, Faruk Yüksekbağ tarafından öldürüldüğüne yer verilen iddianamede, baba Nurettin Ketir hakkında cinayeti azmettirme suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma sürerken Ketir hakkında takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

Polisin, şüphelilerden Resul Ketir'in cep telefonunda yaptığı incelemede ulaşılan bir mesajda 'Evlenmeden önce benim kanımı yerden almam gerekiyor. Mecburum. Ben evlensem de babam beni bırakmaz. Azad yapsın der' yazdığı belirtildi. Bunun üzerine baba Nurettin Ketir hakkında tekrar soruşturma başlatıldığına yer verildi.

`İNTİKAMIMI ALDIM' DİYE BAĞIRDI

İddianamede, Ozan Ketir cinayetinin ardından ailelerin kan parasında anlaşma sağlandığı bilgisine de yer verildi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Suat´ın babası Nuri Yüksekbağ´ın ifadesine göre, bir miktar para ödedi, ancak kalan kısmı için zaman istedi. 28 Ağustos 2019´da Nurettin Ketir ve oğulları Resul ve Azad Ketir, Ankara´ya gitmek için Batman Otogarı´na geldi. Suat Yüksekbağ da Kütahya´daki babasının yanına gitmek üzere otogardan otobüse binmişti. Resul ve Azad, Suat´ı görünce bıçakla saldırdı. Otobüsten kaçan Yüksekbağ otogara girdi. Peşlerinden giden Azad, Suat´ı bıçaklarken ağabeyi Resul de araya girenleri 'İntikam alıyoruz' diyerek engelledi. Kardeşini 'Kalbine vur' talimatıyla yönlendirdi. Azad daha sonra 'İntikamımı aldım' diye bağırdı."

 

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