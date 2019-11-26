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26 Kasım 2019 Salı 17:07:13 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 17:09:11

Batı Nil Virüsü'nden ölen kadını incirdeki sivrisinek sokmuş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sivrisinek ısırması sonucu bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Yüksel Sezgin'i (57), ağaçtan topladığı incirde bulunan bir sivrisineğin soktuğu ortaya çıktı. Yüksel Sezgin'in ağabeyi Recai Sezgin, "Normalde bir insanı arı soksa eli şişer. Bunda olmadı, eli çürüdü. Zaten hemen fark ederek hastaneye getirdim. 'Yürü' dedim yürüyemedi. Odasına gidemedi, emekleyemedi" dedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Yüksel Sezgin'i, 2 ay önce sinek ısırdı. Kısa süre sonra fenalaşan Sezgin, yüksek ateş, bilinç kaybı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Kliniği'nde yoğun bakıma alınan Sezgin, 2 ay süren yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti. Sezgin, ilçenin Muzuruklu Mahallesi'nde, gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor Mustafa Doğan, tedavisini üstlendiği Sezgin'in Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. 

Yüksel Sezgin'in ağabeyi Recai Sezgin, kardeşini ağaçtan kopardığı incirde bulunan bir sivrisineğin ısırdığını söyledi. Sezgin, "Kardeşim kendisini arı soktuğunu sanıyor. Çünkü, sinek büyük sinek, arı gibi böyle. Beş altı saat sonra rahatsızlandı. Biz de onu hemen ilçede hastaneye götürdük. İçeride düştü, komaya girdi. Buradan Tekirdağ'a Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gittik. Orada kendisini kaybetmeye başladı. Tabii ilk giriş acil kısmında gayet güzel ilgilendiler. Yukarıya yoğun bakıma aldılar  ve kardeşimle bir daha diyalogumuz koptu. 54  gün zaten hep uyudu. Hiç uyandırılmadı. Personel bize detaylı hiçbir bilgi vermedi. Anlattı kendi dilinde bir şeyler, sorarsan cevap verdi. Sorunun neticesinde ise kritik, kritik. Son dediler ki, 'Akciğeri balgam yaptı, onu temizleyeceğiz' boğazını deldiler. Boğazını deldikleri gün bize göstermediler ve yine sorunlar yaşandı" dedi.

ACI HABERİ EVDE ALDI

Sezgin, kendilerini hastaneye çağırıp, kardeşinin öldüğünü bildirdiklerini belirterek, hastane yetkililerinden kardeşinin durumu ile ayrıntılı bilgi verilmediğini söyledi. Kendilerine önce kardeşinde Batı Nil Virüsü bulunduğunu söylediklerini ifade eden Sezgin, "55 gün biz burada hastanede kaldık, o süre içinde zaten kapısını kapattılar. Yanına girip de bir şey yapma imkanımız da olmadı. Camdan bakıyorsun, hoca yanına geliyor senin, sen bir şeyler sorarsan. Zaten benim aklımda soracak birçok şeyim var. Oraya gittiğin zaman içeriye girememenin üzüntüsü var, moralin bozukluğundan bir şey soramıyorsun. Onlar da detaylı hiçbir şekilde bir şey vermediler. Sade konuştukları kritik. İnsan derki şu tedavi uyguluyoruz, şunu yapıyoruz. Hiç bir bilgi vermediler" dedi.

'YÜRÜYEMEDİ'

Kardeşinin ölümünde hastanenin ihmali bulunduğunu öne süren Recai Sezgin, "Normalde bir insanı arı soksa eli şişer. Bunda olmadı, eli çürüdü. Zaten hemen fark ederek hastaneye getirdim. 'Yürü' dedim yürüyemedi. Odasına gidemedi, emekleyemedi. İşimiz bitsin bakacağız. Avukatlar ile görüşeceğiz, gereken neyse yapacağız" dedi.

(DHA)

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