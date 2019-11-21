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21 Kasım 2019 Perşembe 21:26:18 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 21:54:04

Başörtülü hamile kadına alçak saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı

Avustralya'nın Sydney şehrinde 38 haftalık hamile olduğu açıklanan başörtülü bir kadın, yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradı. 43 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Öte yandan hastaneye kaldırılan kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay geçtiğimiz gün Sydney'deki bir kafede yaşandı. 38 haftalık hamile olduğu açıklanan başörtülü bir kadın, arkadaşlarıyla beraber otururken, yanlarına gelen bir adam tarafından darp edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın önce kadınların yanına gelerek bir şeyler söylediği, ardından yumruk ve tekmelerle kadını darp ettiği görülüyor.

14 KEZ VURDU
Yerel polis, 43 yaşındaki saldırganın kadına 14 kez vurduğunu, saldırı sonrası hamile kadının fiziksel ve ruhsal travma geçirdiğini açıkladı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Sydney Westmead Hastanesi'ne kaldırılan kadının ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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