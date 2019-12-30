  • Bist 100
    114754
  • Dolar
    5,9441
  • Euro
    6,6726
  • Altın
    289,2550
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Avukat Mehmet Ali Alan'dan 'Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı' iddiası Avukat Mehmet Ali Alan'dan 'Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı' iddiası
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Avukat Mehmet Ali Alan'dan 'Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı' iddiası Avukat Mehmet Ali Alan'dan 'Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı' iddiası
Nöbetçi noter uygulamasıyla 598 bin 872 işlem yapıldı Nöbetçi noter uygulamasıyla 598 bin 872 işlem yapıldı
Ünal Karaman'dan ilk açıklama Ünal Karaman'dan ilk açıklama
Katil, sağlık müdürü ve doktor eşini öldürmüştü! Bir gerçek daha ortaya çıktı Katil, sağlık müdürü ve doktor eşini öldürmüştü! Bir gerçek daha ortaya çıktı
Başkan Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz Başkan Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz
ABD basını dünyaya böyle duyurdu: Cephede işler değişecek ABD basını dünyaya böyle duyurdu: Cephede işler değişecek
Başkentte ulaşıma yılbaşı düzenlemesi Başkentte ulaşıma yılbaşı düzenlemesi
Selin, başından vurulmuş olarak ölü bulundu! Selin, başından vurulmuş olarak ölü bulundu!
2019 İcra soruları ve cevapları yayınlandı 2019 İcra soruları ve cevapları yayınlandı
2019 Adalet Bakanlığı sınavları soruları ve cevapları yayınlandı 2019 Adalet Bakanlığı sınavları soruları ve cevapları yayınlandı
Antalya'da kalp hastası evine 50 metre kala öldü Antalya'da kalp hastası evine 50 metre kala öldü
THY tarihi İpek Yolunun başlangıç noktası Xi'an'ı uçuş ağına ekledi THY tarihi İpek Yolunun başlangıç noktası Xi'an'ı uçuş ağına ekledi
'Naim: Cep Herkülü' filmi 2 Ocak'ta Avrupa'da vizyona girecek 'Naim: Cep Herkülü' filmi 2 Ocak'ta Avrupa'da vizyona girecek
Eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, o anları anlattı Eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, o anları anlattı
Filistin Başbakanı: İsrail'in kesinti kararı, bizi yeniden mali krize sokuyor Filistin Başbakanı: İsrail'in kesinti kararı, bizi yeniden mali krize sokuyor
İsrail 50 adet F-35 daha istiyor İsrail 50 adet F-35 daha istiyor
Rusya Libya'da siyasi diyaloğun başlatılmasını istiyor Rusya Libya'da siyasi diyaloğun başlatılmasını istiyor
Hafter safındaki kirli ittifak Hafter safındaki kirli ittifak
Yerli otomobil uluslararası alandaki rakipleriyle karşılaştırıldı Yerli otomobil uluslararası alandaki rakipleriyle karşılaştırıldı
Son bir yılda ABD, Çin ve Almanya, küresel serbest ticarette en çok kazanan ülkeler oldu Son bir yılda ABD, Çin ve Almanya, küresel serbest ticarette en çok kazanan ülkeler oldu
İran, ABD'nin Irak'ı vurmasına tepkili: Binlerce kilometre uzaktan bölgeyi kana buluyor İran, ABD'nin Irak'ı vurmasına tepkili: Binlerce kilometre uzaktan bölgeyi kana buluyor
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Aralık 2019 Pazartesi 18:34:14 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 18:36:12

Başkentte ulaşıma yılbaşı düzenlemesi

Başkentte Ankaray, metro ve teleferik hatları yılbaşı gecesi saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet sunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankaralıların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için şehrin birçok noktasında sahada ve masa başında ekipler kesintisiz görev yapacak. Vatandaşlar her türlü şikayet, öneri ve isteklerini Mavi Masa'nın 153 numaralı hattına bildirebilecek.

Halk sağlığını tehdit eden, açıkta satılan ya da kaçak gıda ürünlerine yönelik denetimlerini artıran ve gürültü kirliliği ile mücadelesine devam eden Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de durak ve otobüs hatlarında kontrollerini sürdürecek.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise yılın her günü ve saati olduğu gibi yılbaşı gecesinde de olası yangın ve kurtarma çalışmaları için mesai başında olacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de meteorolojik uyarılar ışığında karla mücadele ekipleriyle sahada görev yapacak.

31 Aralık gecesi Ankara kent merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere 2 bin personel ile 173 kürekli kamyon, 110 elle tuzlama ekibi, 54 greyder, 83 kazıcı-yükleyici ve 36 loder hazır bulunacak.

Cenaze hizmetleri ve hayvan ambulansları başta olmak üzere Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi yılbaşı gecesi de sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek.

Ankaray, metro ve teleferik hatları yılbaşı gecesi saat 02.00'ye kadar çalışacak.

YILBAŞI GECESİ İÇİN ASKİ EKİPLERİNİN SAYISI ARTILACAK

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 1 Ocak 2020'den itibaren Karşıyaka, Cebeci Asri, Ortaköy, Çimşit, Gölbaşı ve Bağlum mezarlıklarında alan temizliği konusunda 228 personeliyle hizmet verecek.

Tüm arıza, bakım ve onarım hizmetlerinde yılbaşı gecesi için ASKİ ekiplerinin sayısı artırılırken, abonelik, kartlı sayaç, sayaç okuma ve sayaç sökme takma servisleri ASKİ Genel Müdürlük binasında 31 Aralık 2019 günü 08.00-18.00, 1 Ocak 2020 günü ise 08.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

Kartlı su satışı yapılan ASKİ kioskları ise yıl sonu bakım çalışması nedeniyle 31 Aralık Salı günü saat 23.45'ten 1 Ocak Çarşamba günü 16.00'ya kadar hizmet veremeyecek.

Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde takviye asayiş ekiplerinin görevlendirileceği yılbaşı gecesinde AŞTİ'de güvenlik üst seviyeye çıkarılacak.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ