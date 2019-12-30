Başkentte ulaşıma yılbaşı düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankaralıların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için şehrin birçok noktasında sahada ve masa başında ekipler kesintisiz görev yapacak. Vatandaşlar her türlü şikayet, öneri ve isteklerini Mavi Masa'nın 153 numaralı hattına bildirebilecek.

Halk sağlığını tehdit eden, açıkta satılan ya da kaçak gıda ürünlerine yönelik denetimlerini artıran ve gürültü kirliliği ile mücadelesine devam eden Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de durak ve otobüs hatlarında kontrollerini sürdürecek.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise yılın her günü ve saati olduğu gibi yılbaşı gecesinde de olası yangın ve kurtarma çalışmaları için mesai başında olacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de meteorolojik uyarılar ışığında karla mücadele ekipleriyle sahada görev yapacak.

31 Aralık gecesi Ankara kent merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere 2 bin personel ile 173 kürekli kamyon, 110 elle tuzlama ekibi, 54 greyder, 83 kazıcı-yükleyici ve 36 loder hazır bulunacak.

Cenaze hizmetleri ve hayvan ambulansları başta olmak üzere Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi yılbaşı gecesi de sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek.

Ankaray, metro ve teleferik hatları yılbaşı gecesi saat 02.00'ye kadar çalışacak.

YILBAŞI GECESİ İÇİN ASKİ EKİPLERİNİN SAYISI ARTILACAK



Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 1 Ocak 2020'den itibaren Karşıyaka, Cebeci Asri, Ortaköy, Çimşit, Gölbaşı ve Bağlum mezarlıklarında alan temizliği konusunda 228 personeliyle hizmet verecek.

Tüm arıza, bakım ve onarım hizmetlerinde yılbaşı gecesi için ASKİ ekiplerinin sayısı artırılırken, abonelik, kartlı sayaç, sayaç okuma ve sayaç sökme takma servisleri ASKİ Genel Müdürlük binasında 31 Aralık 2019 günü 08.00-18.00, 1 Ocak 2020 günü ise 08.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

Kartlı su satışı yapılan ASKİ kioskları ise yıl sonu bakım çalışması nedeniyle 31 Aralık Salı günü saat 23.45'ten 1 Ocak Çarşamba günü 16.00'ya kadar hizmet veremeyecek.

Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde takviye asayiş ekiplerinin görevlendirileceği yılbaşı gecesinde AŞTİ'de güvenlik üst seviyeye çıkarılacak.

AA