Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

Ankara genelinde sabahın erken saatlerinde hafif şekilde yağan yağmur, Çankaya ilçesi Dikmen ve Oran semtleri ile Gölbaşı ilçesi İncek semtinde kara döndü.

Kar yüksek kesimlerde toprak yüzeyini hafifçe örterken etkisini de artırarak devam ediyor.

Şehrin ana arterlerindeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler ana yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

(AA)