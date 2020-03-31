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31 Mart 2020 Salı 15:32:58 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:50:25

Başkent'te iki taksi durağının plaka kısıtlamasında "tek-çift" şanssızlığı!

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında, taksilerin trafiğe çıkışlarında tek-çift plakayı esas alan uygulamada ilginç bir olay yaşandı. Ankara'da bünyesindeki 8 araçtan yalnızca birinin plakasının son hanesi tek olan Yaşam Taksi ile 20 aracından sadece 3'ünün plakasının son hanesi çift olan 06 Ergazi Umut Taksi'nin hizmet vermesi zorlaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ticari taksilerin trafiğe çıkışlarına kısıtlama getirilmesi , Ankara'da bünyesindeki araçların tamamına yakınının plakalarının son hanesi tek ya da çift rakam olan taksi duraklarında verilen hizmet açısından sıkıntı yarattı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarına 30 Mart gece yarısından itibaren sınırlama getirildi.

Bu üç ilde, bir gün araç plakasının son hanesi tek, diğer gün ise çift rakam olan taksilerin trafiğe çıkması uygulamasına geçildi. Diğer illerde inisiyatif valiliklere bırakıldı.

Söz konusu sınırlama, Ankara Keçiören'de, bünyesindeki 8 araçtan yalnızca birinin plakasının son hanesi tek olan Yaşam Taksi ile Yenimahalle'de faaliyet yürüten ve 20 aracından sadece 3'ünün plakasının son hanesi çift olan 06 Ergazi Umut Taksi duraklarında verilen hizmeti zorlaştırdı.

Uygulamanın başladığı ilk günde, plakasının son rakamı tek olan bir taksiyle çalışan Yaşam Taksi, vatandaşların taleplerine yetişmekte güçlük çekti.

'TEK ARABAYLA BU HİZMETİ NASIL VERECEĞİZ'

Yaşam Taksi Durağı sorumlusu Bülent Yakut yaptığı açıklamada, uygulamadan memnuniyet duyduklarını ancak durakta yalnızca bir aracın plakasının son hanesinin tek olması nedeniyle vatandaşa hizmet vermekte zorlandıklarını ifade etti.

Yakut, "Para kazanmak bir tarafa, bizim yaşlı, hasta yolcularımız var, tek arabayla bu hizmeti nasıl vereceğiz? En azından durakta plakalarının son hanesi çift olan araçlardan birkaçına daha izin verilse 3-4 arabayla hizmetimize devam etsek. Ayın 15 günü tek arabayla hizmet vermeye çalıştığımızda bir ay sonra bizi arayan bir tane müşterimiz kalmaz." diye konuştu.

Sorunun çözümü için ilgili yerlere başvuru yaptıklarını belirten Yakut, taksilere plaka alırken herhangi prosedür bulunmadığını, plakaların son hanesinin tek ya da çift rakam olmasının şans olduğunu bildirdi.

'BİZLERE ÖZEL BİR ESNEKLİK GEREKİYOR'

Ankara'da 7 bin civarında taksi olduğuna işaret eden Yakut, şunları kaydetti:

"Bir gün plakasının son hanesi tek rakam araçlar trafiğe çıksa diğer 3 bin 500 araç trafiğe çıkmaz, ortalık rahatlar diye düşünülüyor. Fakat plakasının son hanesi tek ya da çift rakam olan araçların ağırlıkta olduğu duraklarda bizdeki gibi durum yaşanabiliyor. Biz müşteriye böyle hizmet veremeyiz. Bu durumu müşterilerimize izah edemiyoruz. Bizi gelmiyor zannediyorlar. Bunun için bizlere özel bir esneklik tanınması lazım."

'MEVCUDUN YARISI ARAÇLA ÇALIŞALIM'

06 Ergazi Umut Taksi Durağı şoförlerinden Ercan Doğan ise duraklarındaki 20 araçtan 17'sinin plakasının son hanesinin tek, diğerlerinin ise çift olduğunu ve bir aracın şoförünün de 65 yaş üzeri olduğu için evden çıkmadığını, hizmet veremediğini söyledi.

İki aracın çalıştığı günlerde taleplere yetişmenin zor olacağını belirten Doğan, "Biz 20 aracın 10'unun bir gün, diğer 10'unun ise ertesi gün olacak şekilde çalışmasını ayarlamıştık. Bu şekilde olursa en azından mevcudun yarısı araçla çalışmaya devam edelim." dedi.

(AA)

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