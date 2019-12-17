Başkent polisinden ''ölüm hapı'' operasyonu

Takibe alınan M.V. ve B.V'nin İzmir'den temin ettikleri hapları Ankara'ya getirmek üzere şehirlerarası yolcu otobüsüne bindiklerini belirleyen ekipler söz konusu kişileri AŞTİ'de yakaladı.



2 kişi adliyeye sevk edildi



Zanlıların üzerinde 300 adet "Cytotec" isimli hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan M.V. ve B.V'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.



İç kanama ve ölüme neden oluyor



Mide rahatsızlıkları için üretilen ancak gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığınca eczanelerde satışı yasaklanan "Cytotec" adlı ilacın internet ve sosyal medya üzerinden "düşük hapı" adı altında yüksek fiyatlarla pazarlandığı belirlendi.



Bugüne kadar birçok kadının hayatını riske atan Cytotec'in iç kanama ve ölümlere neden olduğu kaydedildi.



Yurt dışından illegal yollarla temin edilen ilacın piyasaya kaçak yollarla sürüldüğü tespit edildi.

(AA)